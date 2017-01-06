Не только выборы рождают бессонницу

Немало чернил уже было потрачено на анализ выборов, которые пройдут в этом году в ряде европейских стран. Действительно, они способны привести к трансформации Евросоюза и его отношений с соседями и союзниками. Популистский откат, приведший к Brexit и победе Дональда Трампа на президентских выборах в США (а до этого – к греческому долговому кризису), скорее всего, никуда не уйдет из Европы.



В марте выборы пройдут в Нидерландах, и победа на них вполне может достаться националистической антиисламской Партии свободы, которую возглавляет Герт Вилдерс. В этом случае партия будет иметь серьезный вес при формировании коалиционного правительства.



Французы будут выбирать президента в апреле и мае, причем глава "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена, что ей удастся пройти во второй тур. В сентябре в бундестаге окажется популистская партия "Альтернатива для Германии", что ослабит позиции Ангелы Меркель или даже приведет к отставке канцлера, которая стала для многих политическим лицом нынешнего Евросоюза.



Однако этим список значимых событий 2017 года не исчерпывается. Это то, что нарушает сон дипломатов, военных и евробюрократов, – как в результате всего этого изменится Евросоюз, а возможно, и НАТО. Ведь они могут стать гораздо менее открытыми и предсказуемыми для сторонних наблюдателей.



29-й член НАТО?



Самой крупной встречей в Брюсселе в этом году, скорее всего, станет весенний "саммит Трампа". Это будет официальная встреча глав государств – членов НАТО, чтобы поприветствовать нового президента США и ознакомить его с деятельностью союза. Аналогичные встречи проходили после избрания Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, однако на этот раз дипломаты и лидеры Североатлантического союза, вероятно, будут нервничать гораздо сильнее.



Не откажется ли Трамп от обязательств по защите восточных границ НАТО? Что он думает об Афганистане? Насколько он близок с Владимиром Путиным? Эти вопросы зазвучали сразу после выборов, и именно на этой встрече европейцы смогут составить первое представление, чего на самом деле хочет Трамп.



Точная дата "саммита Трампа" пока не определена, потому что руководство НАТО хочет совместить его с открытием нового штаба союза. Строительство здания стоимостью в миллиард евро началось в 2010 году и закончится через несколько месяцев. Возможное присутствие Трампа на этой церемонии придает ей особый колорит: американский президент, известными многомиллиардными проектами в области недвижимости, не раз заявлял о том, что собирается радикально пересмотреть финансовые обязательства США перед партнерами по НАТО.



Примерно в это же время Черногория, скорее всего, станет 29-м членом союза (однако это решение еще должно быть ратифицировано рядом государств, в частности США). Ни один из дипломатов, с которыми говорил корреспондент Радио Свобода, не увидел к этому серьезных помех, однако в целом атмосфера нервозная. Черногорские власти обвинили нескольких россиян в попытке дестабилизировать ситуацию в стране накануне октябрьских выборов. Могло ли это быть отчаянным, поддержанным извне вмешательством с целью сорвать вступление в НАТО, и если да, следует ли ждать новых попыток? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, ясно одно: других новых членов НАТО и ЕС еще долго не будут принимать.

Центробежные силы



К концу марта должны начаться переговоры по Brexit. Ожидается, что они растянутся как минимум на два года, но может, и дольше. Они отнимут много времени и сил у дипломатов Великобритании и Евросоюза и могут на годы сделать Брюссель беззубым и обращенным в себя. А какой эффект, например, эти переговоры окажут на санкции Евросоюза в отношении России? Срок ныне действующих санкций истекает в июле.



Внутренние споры между членами ЕС наверняка проявятся на двух мероприятиях в начале 2017 года. К концу февраля Еврокомиссия хочет получить от Польши объяснения по поводу верховенства права в этой стране, особенно в том, что касается ограничения прав Конституционного суда. Эта битва идет с тех пор, как в 2015 году в Польше пришла к власти правоконсервативная партия "Право и справедливость". Следует ожидать, что Польша проигнорирует требования Еврокомиссии, однако избежит санкций, поскольку на ее стороне такие страны, как Венгрия. Многие сочтут это победой нелиберальных демократий – новейших членов Евросоюза и последним ударом по тем, кто выступал за его расширение и приводил Польшу в качестве примера успешной интеграции бывшей страны из Варшавского договора в западную политическую реальность.



Кроме того, Польша может сыграть ключевую роль, когда дело дойдет до продления мандата председателя Европейского совета Дональда Туска на следующие два с половиной года. Решение об этом, скорее всего, будет принято на мартовском саммите ЕС. Главный оппонент Туска в Польше, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский уже дал понять, что не будет поддерживать переизбрания своего соотечественника. Туск все равно может быть избран квалифицированным большинством, однако ситуация в целом может ослабить позиции этого одного из самых резких критиков Путина в Брюсселе на ключевом этапе российско-европейских отношений.



А что касается отношений между Москвой и Брюсселем, то трудно предположить наступление полноценной оттепели в ближайшей перспективе. Однако можно ожидать, что весной Еврокомиссия и "Газпром" достигнут соглашения о том, как российский газовый гигант будет работать на едином европейском рынке. В 2015 году Еврокомиссия обвинила "Газпром" в завышении цен для клиентов в Центральной и Восточной Европе и блокировании конкурентов. Москва постарается избежать крупных штрафов и может позволить убедить себя в необходимости соблюдать соответствующие правила Евросоюза в их брюссельской интерпретации.



Взболтать, но не смешивать



25 марта лидеры ЕС соберутся в Риме, чтобы отметить 60-летие подписания договора, положившего начало Европейскому экономическому сообществу, предшественнику ЕС. Ожидается, что они определят ясные перспективы дальнейшего развития союза. Впрочем, не менее вероятно, что эта встреча превратится в препирательства о миграционных квотах и мерах по решению экономических проблем.



В ноябре проблемы того, что осталось от восточной политики ЕС, будут обсуждаться на саммите "Восточное партнерство" в Брюсселе. Грузия и Молдавия уже подписали соглашения о сотрудничестве с НАТО, то же самое сделает и Украина, если парламент Нидерландов в январе или феврале проголосует за ратификацию этого документа. И весной грузины и украинцы присоединятся к молдаванам в безвизовом доступе на территорию ЕС.



К лету еще один восточный партнер ЕС – Армения должна закончить переговоры о партнерстве, за исключением зоны свободной торговли. Примерно тогда же переговоры об аналогичном соглашении ЕС начнет вести с Азербайджаном. Однако продолжает висеть один вопрос: что еще ЕС может предложить своим "восточным партнерам" и в чем смысл такого партнерства?



Но самой большой новостью может стать появление на саммите белорусского президента Александра Лукашенко, который много лет был там persona non grata. Принятое в феврале решение об отмене санкций против Лукашенко и еще 169 белорусских чиновников (и нескольких оборонных компаний) вызывало критику со стороны белорусских оппозиционеров, которые напомнили об арестах и репрессиях белорусского режима в отношении диссидентов и критиков власти.