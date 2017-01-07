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Новости

Турция: задержаны подозреваемые под делу об убийстве посла России

Через несколько секунд после убийства, 19 декабря 2016

Через несколько секунд после убийства, 19 декабря 2016

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В Турции в рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова, арестованы пять человек, четверо из которых сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По данным прокуратуры в городе Измир, пятым арестованным является, как считает следствие, "куратор" оппозиционно настроенных курсантов, сторонник турецкого диссидента Фетхуллаха Гюлена, живущего в США.

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря, когда дипломат выступал на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом столичного района Чанкая.

Нападавший был убит полицейскими. Российский посол скончался от полученных ранений.

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