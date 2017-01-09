Главный редактор "Кавказского узла" готовит жалобу на угрозы Даудова

Главный редактор интернет-издания "Кавказский узел" Григорий Шведов готовит жалобу в Следственный комитет России в связи с угрозами со стороны главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом Шведов рассказал в интервью газете "Коммерсантъ".

Речь идет о статье Уголовного кодекса о воспрепятствование законной профессиональной журналистской деятельности, пояснил Шведов. В посте Даудова в социальной сети Инстаграм, по словам главного редактора "Кавказского узла", содержатся два четких призыва — "вырвать Шведу пару клыков мудрости, да язык укоротить до стандартных размеров". По мнению Шведова, "это сложно интерпретировать иначе как откровенную угрозу". Главный редактор "Кавказского узла" также считает, что это реакция властей Чечни на работу интернет-издания, которое сообщает о нарушениях прав человека в регионе.

Угрозы в адрес главного редактора "Кавказского узла" намерен обсудить на ближайшем заседании президентский Совет по правам человека.