Успешно предотвращенный флешмоб. Даудов грозит “Шведу”

Доброе утро!

В Москве в воскресенье при температуре не то –25, не то –27 прошел велопарад в поддержку развития велосипедной инфраструктуры.

Нет, правда прошел. Есть официальные фотографии. Развитие велосипедной инфраструктуры на морозе поддержали, по разным данным, от 200 до 500 человек.

Ильдар Дадин, отбывающий 2,5 года за “многократные нарушения на митингах”, нашелся в колонии в Рубцовске Алтайского края. Большую часть из 37 дней, в течение которых никто не знал, где он, Дадин провел на пересылке в Тюмени.

В Москве полиция предотвратила флешмоб “В метро без штанов” – организатора удалось задержать еще до того, как он снял штаны. Ранее, поздравляя православных с Рождеством, патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил, что в наши скудные духовностью дни искусство нередко “поощряет самые гнусные проявления человеческой природы". Что уж говорить о флешмобах.

В Грозном в воскресенье прошел “многотысячный митинг, инициированный родителями, чьи дети завербованы радикалами ИГ”. Они выразили возмущение действиями этой террористической организации. “Кавказский узел”, правда, сообщает, что туда насильно сгоняли людей. Но это “Кавказский узел”: спикер парламента Чечни Магомед Даудов еще в пятницу пригрозил “вырвать "Шведу" пару клыков "мудрости", да язык укоротить до стандартных размеров”. Главный редактор “Кавказского узла” Григорий Шведов требует объяснений.

Теракты:

Иракские силы, воюющие против ИГ в Мосуле, вышли к берегу Тигра. В Иране в возрасте 82 лет умер бывший президент (с 1989 по 1997 год) Акбар Хашеми Рафсанджани. Он сыграл ключевую роль в создании Исламской республики в 1979 году.

Израиль в нынешнем году сократит ежегодный взнос в ООН на 6 млрд. долларов – ровно столько ООН тратит на поддержку организаций, которые в Израиле считаются “антиизраильскими”.

Избранный президент США Дональд Трамп, которому спецслужбы объяснили в пятницу вечером, почему они считают Россию стоящей за кибератаками на демократическую партию, в воскресенье признал – через своего помощника Рейнса Прибуса, – что да, пожалуй, Москва стояла за взломами компьютеров демократов. Ранее он обвинил демократическую партию в халатности и пообещал, что когда он станет президентом, Россия будет больше уважать США. Барак Обама в воскресном интервью ABC назвал вмешательство России в американский избирательный процесс тщательно подготовленным, обвинил республиканцев в том, что они больше доверяют Путину, чем своим соотечественникам-демократам, и признал, что, адекватно оценивая президента России, он сам недооценил влияния, которое киберпространство и новостные фейки могут оказать на открытое общество.

Министр обороны Франции утверждает, что в прошлом году было предотвращено в общей сложности 24 тысячи хакерских атак на оборонные объекты страны. Он, правда, не уточнил, кто их предпринимал. Financial Times пишет, что в ЕС опасаются, как бы Россия не вмешалась в парламентские выборы в Германии и президентские во Франции.

МИД КНДР отрапортовал о готовности запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Накануне министр обороны США заявил о готовности такие ракеты сбивать.

На фоне нескончаемых российских каникул подбирать три ссылки для вас становится все сложнее. Чтобы покончить с рождеством до следующего рождества, начнем с елки, которую скоро уже нужно будет выбрасывать:

Перевод статьи британского ученого сэра Джорджа Бердвуда, опубликованной в конце декабря 1910 года в Journal of the Royal Society of Arts (Vol. 59, №3031). Обратите внимание на употребление термина “арийский”. Воистину, кто не жил до войны, не знает настоящей свободы обращения с языком.

Теперь о безъязыких – отрывок из книги голландского биолога, исследователя поведения животных Франса де Вааля “Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?”

И теперь о вечных и неизменных сущностях. “Эйдос Невского проспекта – стрела. От площади Восстания до Мойки – ее древко. Наконечник заострен на выходе к Адмиралтейскому проспекту. Оперение – площадь Восстания и кусочек за ней”. Отрывок из чрезвычайно увлекательной книги искусствоведа Александра Степанова “Феноменология архитектуры Петербурга”. Стрела эта нацелена в небо.

Искренне ваши,

Семь-сорок