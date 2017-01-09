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Новости

Главред "Кавказского узла" подал в СК заявление на Даудова

Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания "Кавказский узел"

Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания "Кавказский узел"

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Главный редактор интернет-издания "Кавказский узел" Григорий Шведов обратился в Следственный комитет России с заявлением на главу парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом сообщает РБК.

4 января Даудов опубликовал в своем инстаграме пост с угрозами в адрес Шведова, а также фотографию со словами "Как развязать "Кавказский узел". Журналист счел заявление спикера чеченского парламента как воспрепятствование его законной профессиональной деятельности – издание "Кавказские узел" сообщает о нарушениях прав человека в регионе, в том числе в Чечне.

Магомед Даудов по прозвищу Лорд – один из приближенных чеченского лидера Рамзана Кадырова. Некоторые российские СМИ называют его вторым по влиянию человеком в республике.

В октябре, по данным издания "Кавказ.Реалии", Даудов избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, который отказывался писать заявление об отставке по собственному желанию.

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