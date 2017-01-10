Демократы предлагают расследовать кибератаки так же, как теракты

Конгресс США может создать специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств кибератак, как это было в случае расследования терактов 11 сентября 2001 года.

9 января конгрессмены-демократы представили Сенату и Палате представителей законопроект о создании двухпартийной независимой комиссии с полномочиями опрашивать свидетелей, иметь доступ ко всем материалам дела, вручать повестки и публично заслушивать показания по делу о попытках Москвы или других сторон повлиять на президентские выборы в США.

Законодатели-демократы поддержали документ, равно как и ряд республиканцев, однако руководство Республиканской партии считает, что вполне достаточно расследования парламентских комитетов.

В прошлую пятницу американские разведслужбы представили закрытую и открытую версии доклада о том, что президент России Владимир Путин лично отдал распоряжение поддержать на выборах республиканского кандидата Дональда Трампа, дискредитировав его главную соперницу – представителя демократов Хиллари Клинтон.

Кремль категорически отвергает подобные обвинения.

