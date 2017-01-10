СМИ: губернатор Иркутской области подарил детям конфеты с червями

В Иркутской области почти 100 тысяч детей из малоимущих и многодетных семей получили в качестве новогодних подарков от губернатора испорченные конфеты, в которых завелись черви.

Фотографии испорченных конфет в социальных сетях опубликовали родители, сообщает FlashSiberia. По факту случившегося региональный Роспотребнадзор начал проверку, отмечает интернет-издание со ссылкой на источник в местном правительстве.

Иркутскую область с 2015 года возглавляет 63-летний Сергей Левченко. До этого он был членом Госдумы третьего, пятого и шестого созывов. В 2014 году он был награжден "Благодарностью" президента России, в частности, за "трудовые успехи" и "заслуги в гуманитарной сфере".

В середине декабря в Иркутской области произошло массовое отравление метанолом – жертвами употребления концентрата для ванн "Боярышник" стали почти 80 человек.