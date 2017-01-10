Суд в Норвегии рассматривает апелляцию на ущемление прав Брейвика

Норвежский суд рассматривает апелляцию правительства на решение о нарушении прав террориста Андерса Брейвика, отбывающего наказание в тюрьме.

В апреле 2016 года районный суд Осло постановил, что условия изоляции от внешнего мира 37-летнего Брейвика, убившего 77 человек, являются негуманными и нарушают его права, определенные Европейской конвенцией. По решению суда, правительство должно компенсировать заключенному судебные издержки в размере 35 тысяч евро.

При этом были отклонены жалобы Брейвика на вторжение в личную и семейную жизнь – из-за запрета общаться с другими экстремистами, на качество тюремной пищи и необходимость есть с помощью пластиковых приборов.

Террорист содержится в одиночной камере, где имеет возможность играть в видеоигры, смотреть телевидение, читать книги.

В июле 2011 года Брейвик совершил взрыв в Осло, а затем открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя. Всего погибли 77 человек, более 150 получили ранения. Это было самое тяжкое преступление за всю послевоенную историю Норвегии.

Андерс Брейвик признал свою вину и в 2012 году был приговорен к 21 году тюрьмы. Причем этот срок может продлеваться по решению суда.

