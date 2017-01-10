Сенаторы США представят законопроект о новых санкциях против РФ

Американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм сегодня представят в Вашингтоне законопроект о расширении санкций против России - в связи со вмешательством в выборы президента США, в котором американские спецслужбы обвиняют Москву.

Среди соавторов документа, кроме Маккейна и Грэма, известных жесткой позицией по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, - их коллеги-республиканцы Марко Рубио и Роб Портман, а также сенатор-демократ Бен Кардин.

Законопроект, в частности, предусматривает введение персональных санкций против лиц, причастных к хакерским атакам, а также запрет для банков США на сотрудничество с оборонными и разведывательными ведомствами России. Кроме того, он предусматривает оставление в силе санкций, уже введенных против России администрацией Обамы в связи с аннексией Крыма и агрессивными действиями против Украины. В документе также содержится запрет на действия, которые вели бы к признанию Соединенными Штатами суверенитета России над Крымом.

Рассмотрение законопроекта в Конгрессе, как считает ряд наблюдателей, может привести к усилению трений между будущим президентом Дональдом Трампом и законодателями. Трамп неоднократно заявлял о стремлении к "дружеским отношениям" с Россией.

В то же время, по данным издания Politico, в документе будет содержаться положение, которое позволит администрации не вводить в действие предусмотренные законопроектом санкции, если это будет "в национальных интересах Соединенных Штатов".