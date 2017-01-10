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Новости

В Ростове неизвестные напали на журналиста издания "Кавказский узел"

Владислав Рязанцев

Владислав Рязанцев

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В Ростове-на-Дону неизвестные избили Владислава Рязанцева, журналиста интернет-издания "Кавказский узел" и координатора движения "Левый блок". Об этом он сам сообщил в "Фейсбуке".

По словам Рязанцева, нападавших было пятеро, их лица были закрыты. Журналист отметил, что преступники не пытались его ограбить. "С чем связано [нападение] – не знаю", – добавил Рязанцев.

4 января спикер парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в "Инстаграме" пост с угрозами в адрес главного редактора "Кавказского узла" Григория Шведова.

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