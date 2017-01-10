Правозащитники выступили в защиту Григория Шведова

Правозащитники, коллеги и товарищи главного редактора издания "Кавказский узел" Григория Шведова выразили глубокое возмущение публичными и прямыми угрозами в адрес журналиста, высказанными в циничной форме председателем парламента Чеченской республики Магомедом Даудовым.

Об этом говорится в размещенном сегодня на сайте Права человека в России заявлении о солидарности с Григорием Шведовым и в защиту свободы слова в Чеченской республике.

Правозащитники считают "абсолютно неприемлемой для цивилизованной страны ситуацию, когда высокопоставленный чиновник публично призывает к расправе с руководителем СМИ и одним из лидеров гражданского общества".

Авторы письма выражают обеспокоенность отсутствием публичной реакции на эту ситуацию со стороны российских властей. В письме содержится требование к правоохранительным органам провести эффективное расследование и привлечь к ответственности Магомеда Даудова.

Правозащитники обращаются с просьбой к главе Совета по правам человека при президенте РФ МихаилуФедотову и Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой поддержать эти требования и обратиться к руководителям органов государственной власти Российской Федерации и Чеченской республики с просьбой немедленно и адекватно отреагировать на эту ситуацию.

Как сообщалось ранее, спикер парламента Чечни Магомед Даудов разместил в своем инстаграме пост, в котором в грубой форме выразился в адрес главного редактора интернет-издания "Кавказский узел". Глава законодательного органа в Чеченской республике, как явствует из его слов в инстаграме, рекомендует "вырвать Шведу пару клыков мудрости, да язык укоротить до стандартных размеров".

Издание "Кавказский узел" регулярно публикует материалы о нарушениях прав человека в Чечне.