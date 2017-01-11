В Чечне назвали "самопиаром" жалобу Шведова на угрозы Даудова

В Чечне назвали "попыткой самопиара" жалобу главного редактора издания "Кавказский узел" Григория Шведова на угрозы со стороны спикера парламента республики Магомеда Даудова. С таким заявлением выступил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, сообщает "Медиазона".

Нухажиев утверждает, что Даудову не грозит суд. По его словам, чтобы добиться наказания для главы чеченского парламента, Шведову придется доказать реальность угроз, в частности, наличие у Даудова оружия.

4 января Магомед Даудов опубликовал в инстаграме пост с угрозами в адрес Шведова и фотографию со словами "Как развязать "Кавказский узел". Журналист счел эту публикацию как воспрепятствование его законной профессиональной деятельности – издание "Кавказские узел" сообщает о нарушениях прав человека в регионе, в том числе в Чечне.

В понедельник Шведов, не дождавшись объяснений от Даудова, подал на него заявление в Следственный комитет. Российские правозащитники выступили в защиту журналиста, назвав произошедшее "неприемлемым для цивилизованной страны".

Магомед Даудов – один из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова. Он неоднократно выступал с угрозами в адрес российских оппозиционных политиков, гражданских активистов, правозащитников и журналистов. В октябре прошлого года стало известно, что он избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда республики Тахира Мурдалова, который отказывался писать заявление об отставке.

Накануне в Ростове-на-Дону пятеро неизвестных избили корреспондента "Кавказского узла" и координатора движения "Левый блок" Владислава Рязанцева. Журналист обратился в полицию.

Даудов с 2000 года служит в МВД и носит звание полковника.