Преданы огласке имя и история автора компромата на Трампа

Предана огласке история бывшего сотрудника британской тайной разведки MI-6 ("МИ-6") Кристофера Стила, якобы собиравшего компромат на избранного президента США Дональда Трампа.

Как рассказали бывшие коллеги Стила, несколько лет он работал в Париже и Москве под дипломатическим прикрытием, а затем - в британском министерстве иностранных дел и по делам Содружества наций в Лондоне.

Уйдя из МИ-6, Кристофер Стил стал работать на американское Федеральное бюро расследований - ФБР, поставляя материалы по делу о коррупции в ФИФА. Именно результативность этой его деятельности дала основания некоторым американским чиновникам считать его заслуживающим внимания источником информации о Трампе. Об этом говорилось в материалах, опубликованных 10 января порталом Buzzfeed.

В 2009 году Кристофер Стил основал в Британии сыскное бюро Orbis Business Intelligence.

По информации Reutеrs, сначала вашингтонская фирма политических исследований FusionGPS, действуя от имени анонимных активистов Республиканской партии, заказала Стилу сбор компромата на Трампа, боровшегося в то время за номинацию кандидатом в президенты от республиканцев. По данным ВВС ("Би-Би-Си"), досье на Трампа заказал Джеб Буш - один из 16 его соперников на праймериз. Стил продолжал работать по контракту с FusionGPS и после избрания Трампа кандидатом в президенты. Подтвердить эту информацию Reutеrs не может.

В июле 2016 года Стил начал собирать компромат по Трампу и по заказу ФБР, однако за месяц до президентских выборов 8 ноября прекратил работу из-за финансовых проблем.

После этого, как пишет Reuters, ссылаясь на свои источники, ФБР стало собирать информацию о российских контактах Трампа и его окружения. Однако за несколько недель до 8 ноября почти прекратило эту работу из-за риска вмешательства в ход выборов.

Полученные Стилом материалы несколько месяцев циркулировали в среде ведущих средств массовой информации, в том числе в Reuters, но ни в новостных агентствах, ни в правоохранительных и разведывательных структурах эти данные подтвердить не смогли.

Опубликованные Buzzfeed отчёты Стила Дональд Трамп и его советники назвали фальшивкой. Российские власти также опровергли подлинность компромата.

11 января директор и один из основателей фирмы Orbis Business Intelligence Кристофер Барроуз заявил газете Wall Street Journal, первой назвавшей имя Кристофера Стила, что не может ни подтверпдить, ни опровергнуть информацию о том, что эта компания собирала досье на Трампа.