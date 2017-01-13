Мешок Михела Спеккерса

Объекты с места крушения рейса МН17, которые нидерландский журналист привез в амстердамский аэропорт Схипхол, были конфискованы у него законно. Такое решение вынес нидерландский магистрат в четверг, 12 января.

На прошлой неделе независимый журналист из Нидерландов Михел Спеккерс посетил территорию крушения "Боинга" "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области и, как он пишет на своем сайте, был поражен количеством обломков, которые все еще легко обнаружить в этой местности. Спеккерс снимал находки на фото- и видеокамеру, а часть объектов решил собственноручно перевезти в Голландию. Среди них, возможно, были и человеческие останки (по словам Спеккерса, он нашел и взял с собой кость неизвестного происхождения). В "Твиттере" журналист сообщал, что у него "целый мусорный мешок обломков рейса МН17", и провел опрос, куда этот мусорный мешок девать – передать нидерландской прокуратуре или спрятать дома у мамы. Эти сообщения вызвали резкую критику в голландских СМИ и социальных сетях как оскорбительные для семей погибших.

"Любые найденные на месте крушения возможные останки жертв катастрофы нужно передавать местным властям, а не брать с собой в мусорном мешке", – сказал представитель организации "Катастрофа МН17" Эверт ван Зайтвелд в интервью радио Omroep Brabant в минувшие выходные, когда прокуратура Нидерландов в амстердамском аэропорту конфисковала вещи у вернувшегося из Донецкой области журналиста.

Некоторые из обломков, которые Спеккерс привез с места крушения самолета, вывезены им из ангара, куда в первое время после трагедии свозились куски фюзеляжа "Боинга".

В прошлом Спеккерс дважды отбывал наказание за мошенничество – в США и в Нидерландах. В общей сложности он провел в тюрьме около двух с половиной лет. Возможно, недоверие к его личности частично связано и с этим фактом из его биографии. В последующие годы Спеккерс перепробовал себя в разных профессиях – побывал вице-председателем местного отделения социалистической партии SP в городе Бреда в провинции Северный Брабант, выиграл правительственную награду за веб-сайт о госуслугах, занимался просветительской деятельностью в школах, где рассказывал об опасностях криминального мира, начал и не закончил учебу по нескольким направлениям. Последние несколько лет Спеккерс посвятил себя независимой журналистике – сначала в Венесуэле, а затем в Нидерландах, где он в течение полугода оказался без крова над головой и писал о жизни бездомных. На своем сайте Спеккерс предлагает желающим переводить деньги на его счет на оплату журналистских проектов и обещает вернуть "инвестиции" с десятипроцентной выгодой.

Спеккерс извинился на неэтичные сообщения в "Твиттере" и заявил, что всего лишь пытался таким образом привлечь внимание к этой теме. Он также подчеркнул, что именно из уважения к родственникам не опубликовал фотографий найденного и аккуратно запаковал каждый объект. По словам Спеккерса, он заранее договорился с нидерландской прокуратурой о встрече в здании аэропорта и добровольной передаче объектов с места крушения "Боинга", однако по прибытии в Схипхол все пошло не совсем по плану. Дело в том, что Спеккерс путешествовал по Донецкой области не один, а с коллегой Стефаном Беком, который, впрочем, не сопровождал его на место крушения рейса МН17. Бек был против идеи самоличного вывоза обломков и останков с места катастрофы и, как он пишет в своем блоге, решил расстаться со Спеккерсом еще до получения багажа. Пройдя паспортный контроль и уже получая багаж, Бек заметил, что рюкзак с частью обломков "Боинга" был зарегистрирован на его имя, а не на имя Спеккерса, "по ошибке Аэрофлота". Поэтому, продолжает Бек, он взял этот рюкзак с багажной ленты вместо своего чемодана, что и вызвало подозрение прокуратуры – ее сотрудники решили, что журналисты таким образом пытались утаить часть привезенных материалов. Бека остановили, рюкзак конфисковали. Обоих журналистов допросили в отдельных комнатах в здании аэропорта. У Спеккерса, помимо объектов с места крушения, также изъяли ноутбук, мобильные телефоны, видео- и фотокамеры, данные с которых он отказывался отдать на копирование добровольно. По его словам, основная масса записанных им фото и видеоматериалов посвящена ДНР, а не катастрофе МН17, и он опасался за безопасность своих источников.

Спеккерс и Бек приехали в Донецкую область 25 декабря из России, то есть пересекли российско-украинскую границу незаконно. Изначально посещение территории падения обломков "Боинга" не входило в их планы – они собирались ограничиться репортажем о жизни ДНР. Во время поездок по ДНР Спеккерса сопровождал фотограф из Горловки Владислав Зеленый, который числится как представитель ГНК "Вежливые люди" на сайте центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец". Место крушения рейса МН17 Спеккерс, по всей видимости, посещал один.

Профсоюз нидерландских журналистов NVJ выступил против конфискации аппаратуры Спеккерса. В профсоюзе выражали надежду, что магистрат запретит прокуратуре Нидерландов копировать или просматривать материалы с камер и ноутбука журналиста, однако магистрат постановил, что прокуратура действовала в рамках закона.

В Нидерландской прессе между тем отмечают, сколь активно подхватили эту тему российские СМИ, особенно RT. На англоязычной странице российского министерства иностранных дел в том же "Твиттере" "задержание" журналистов в Нидерландах названо "нервной реакцией Гааги, которая еще раз подтверждает отсутствие компетенции в расследовании дела рейса МН17".

Стоит подчеркнуть, что Спеккерс и Бек были задержаны лишь для дачи показаний и затем отпущены. Профсоюз предоставил Спеккерсу адвоката. Пока не ясно, как отвечать на предложение нидерландской полиции, заявил Спеккерс в интервью радиокомпании BNR в четверг: "Часть материалов они предлагают стереть, другую часть они хотят скопировать, третью часть они не будут трогать". Спеккерс не отрицает, что передача объектов с территории крушения "Боинга" произошла по инициативе прокуратуры Нидерландов. Представитель прокуратуры также еще 6 января предупреждал Спеккерса, что, согласно законодательству Нидерландов, самовывоз предметов с места преступления является уголовным правонарушением.

То, что на месте крушения еще можно найти много обломков самолета, – вполне логично, сказал в интервью радио Omroep Brabant пресс-представитель прокуратуры Нидерландов: "Территория падения обломков обширна и до сих пор небезопасна, что значительно осложняет вывоз обломков". Вероятность того, что на территории падения самолета еще присутствуют останки погибших, достаточно велика, подтвердили в прокуратуре.

Михель Спеккерс на своем сайте напоминает о словах премьера Нидерландов Марка Рютте, который обещал перевернуть каждый камень, но найти останки всех жертв трагедии. Спеккерс также сообщает, что в зоне крушения сейчас все спокойно и военных действий не ведется. Журналист забывает, однако, что нидерландским экспертам приходится въезжать на территорию падения обломков с украинской, а не с российской стороны, как это сделал Спеккерс.

Уголовное расследование нападения на рейс МН17 продолжается. В сентябре прошлого годы прокуратура Нидерландов в составе Международной следственной группы опубликовала первые его результаты: "Боинг" был сбит из российской установки "Бук", привезенной с территории России. Следующим этапом расследования будет определение лиц, непосредственно причастных к запуску ракеты.