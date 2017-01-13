"Ответ Трампа может быть страшен"

ФБР пока не смогло подтвердить информацию о "компромате сексуального характера" на избранного президента США Дональда Трампа, якобы имеющемся в Москве. Об этом сегодня сообщил телеканал CNN, ранее рассказавший о возможном существовании таких документов. Трамп твердо заявляет, что никакого компромата у Кремля на него быть не может, и резко критикует всех журналистов, публикующих непроверенные данные. Американские спецслужбы сейчас явно лавируют между Трампом и общественным мнением, оказавшись в очень опасной ситуации. Если Дональду Трампу удастся построить с разведсообществом США хорошие отношения, как считают аналитики, он неизбежно задумается об ответном ударе по всем, кто так или иначе выглядит виновным в подрыве его репутации в последние дни – как внутри страны, так и, в первую очередь, за рубежом.

Национальная разведка Соединенных Штатов не причастна к утечкам в СМИ так называемого "компромата" на избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил глава ведомства Джеймс Клеппер, подчеркнувший, что подобные утечки губительны для национальной безопасности США. Клеппер недавно созвонился с Трампом, чтобы обсудить нашумевшие публикации ряда американских и британских медиа о том, что в недавно опубликованном отчете о российских кибератаках якобы содержится информация о наличии у российских разведслужб компромата на избранного президента. Глава Национальной разведки подчеркнул, что документы, о которых говорят СМИ, не являются результатом работы разведсообщества США.

Ранее Трамп назвал слухи о компромате "фейком" и "политической охотой на ведьм", отметив, что Россия никогда не пыталась на него давить, а "досье" на него полностью сфабриковано. Во время пресс-конференции в среду избранный президент отказался отвечать на вопросы корреспондента CNN, обвинив телеканал в публикации ложных новостей. В Кремле наличие компромата также опровергли.

В четверг была предана огласке история бывшего сотрудника британской разведки MI-6 Кристофера Стила, якобы ставшего истинным источником пресловутого компромата на Дональда Трампа.

Как рассказали бывшие коллеги Стила, несколько лет он работал в Париже и Москве под дипломатическим прикрытием, а затем – в британском министерстве иностранных дел. Уйдя из MI-6, Кристофер Стил подписал частный тайный контракт с американским ФБР, поставляя ценные материалы по делу о коррупции в ФИФА. Именно результативность Стила на этом направлении дала основания некоторым американским чиновникам считать его заслуживающим внимания источником информации о Трампе. Об этом говорилось в материалах, опубликованных 10 января порталом Buzzfeed.

В 2009 году Кристофер Стил основал в Британии сыскное бюро Orbis Business Intelligence. По информации Reutеrs, сначала вашингтонская фирма политических исследований FusionGPS, действуя от имени анонимных активистов Республиканской партии, заказала Стилу сбор компромата на Трампа, боровшегося в то время за номинацию кандидатом в президенты от республиканцев. Стил якобы продолжал работать по контракту с FusionGPS и после избрания Трампа кандидатом в президенты, уже по заказу финансовых "спонсоров" кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, но подтвердить эту информацию Reutеrs не может.

В июле 2016 года Стил мог начать собирать компромат по Трампу и по заказу ФБР, продолжает Reuters, однако за месяц до президентских выборов 8 ноября прекратил работу, то ли из-за финансовых проблем, то ли потому, что решил, что американские контрразведчики "вяло реагируют на его документы". При этом 11 января директор и один из сооснователей фирмы Orbis Business Intelligence Кристофер Бэрроуз заявил газете Wall Street Journal, первой назвавшей имя Кристофера Стила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что его компания вообще собирала досье на Трампа.

После этого, как пишет Reuters, ссылаясь на свои источники, ФБР само стало собирать информацию о российских контактах Трампа и его окружения. Однако за несколько недель до 8 ноября почти прекратило эту работу из-за риска вмешательства в ход выборов. Полученные Стилом материалы несколько месяцев циркулировали в ведущих средствах массовой информации, в том числе в Reuters, но ни в новостных агентствах, ни в правоохранительных и разведывательных структурах достоверность всех данных подтвердить не смогли. Опубликованные же Buzzfeed отчеты Стила (притом что само издание оценивает их крайне критически и обращает внимание на явные ошибки) Дональд Трамп и его советники назвали откровенной фальшивкой.

Несколько дней назад, как сообщает сегодня телеканал CNN, руководители основных спецслужб США – Национальной разведки, ФБР, ЦРУ и АНБ – в ходе брифингов с уходящим президентом Бараком Обамой и новым президентом Дональдом Трампом представили им короткие доклады о своих подозрениях, касающихся возможности наличия у неких "российских агентов" материалов, компрометирующих Трампа и позволяющих его шантажировать – например, видеозаписью его непристойных развлечений с проститутками в московском отеле Ritz-Carlton. В первую очередь это было сделано для того, чтобы предупредить обоих президентов, что вся эта информация скоро явно может просочиться к журналистам. Причем отчет о компромате на Трампа был приложением к другому, более обширному докладу об общем вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году.

"Досье Трампа" сегодня обсуждается во всем мире, в первую очередь в США, несмотря на всю свою сомнительность. Возможно, оно действительно существует. Однако, как уверен живущий в Лондоне военный аналитик Игорь Сутягин (когда-то осужденный в России за шпионаж по делу, которое он сам и международные юридические и правозащитные организации называют сфальсифицированным на основе подложных документов), во всем этом деле в первую очередь следует обращать внимание на мотивы тех, кто стоял за возможным сбором компромата на нового президента США, и на то, какой будет дальнейшая реакция Трампа. При этом, как подчеркивает Сутягин, в Москве поднявшейся шумихе точно не рады:

– Во всей этой истории я обратил внимание на то, что, сложенное вместе со всеми предыдущими дискуссиями по поводу Дональда Трампа, это дело выглядит как очень неплохая операция американского истеблишмента по обузданию "мятежного" президента, или потенциально мятежного. То есть человека загоняют в стойло, из которого ему будет труднее вырваться, чем он, вероятно, предполагал в самом начале. Американский истеблишмент вполне очевидным образом интересуется вопросами национальной безопасности. А если вы почитаете "Доктрину национальной безопасности России", там довольно четко написано, что Америка является главным врагом России! Так вот, если президент США может находиться под влиянием страны, которая объявляет Америку своим главным врагом, естественно, американский истеблишмент не совсем счастлив... И естественно, что ведутся соответствующие исследования, на предмет того, до какой степени Трамп способен проводить независимую политику, это вопрос национальной безопасности страны в целом.

Американский истеблишмент не собирается терять своего влияния на политику США

Есть еще один момент, и он состоит в том, что Трамп однозначно, даже безотносительного того, влияет на него какая-то иностранная держава, или не влияет, бросает вызов истеблишменту. А американский истеблишмент не собирается терять своего влияния на политику США и поэтому любую серьезную опасность такой потери стремится если не устранить, то, по крайней мере, как-то купировать. На сегодня мы видим комбинацию уже четырех факторов. Сначала было объявлено, и довольно громко, что само избрание Трампа каким-то образом произошло при влиянии иностранной державы. Далее было объявлено, что у Трампа, вообще говоря, существует конфликт интересов. Далее было объявлено, что Трамп нарушает одну из статей американской конституции, которая запрещает получать выгоду от пребывания на государственной должности. Теперь объявлено, что Трамп еще и ведет себя неподобающим для пуританской Америки образом…

Все вместе это, может быть, не так страшно, но если Трамп в такой ситуации начнет делать какие-то резкие шаги против истеблишмента, против Конгресса, ему кое-что напомнят... И то, что происходит сейчас, выглядит как выстраивание стенки, или узкого коридора, по которому Трампа хотели бы "вести", чтобы он не слишком далеко отклонялся от достаточно традиционной американской политической линии. В интересах-то российской разведки как раз было бы то, чтобы этот компромат не утекал! Ведь если он утек, тогда все, конец! Потому что сейчас Трамп сорвется с этого крючка! Это как раз интересно для американской разведки и контрразведки, и истеблишмента, чтобы показать Трампу, что он не только на крючке сидит – или не сидит, это не так важно, – но над ним висит дамоклов меч, и если он начнет прыгать слишком высоко, то он невольно на этот меч напорется.

– В ваших словах, надо сказать, звучит неприязнь к "американскому истеблишменту" и сочувствие к Трампу.

– Нет, наоборот, в моих словах звучит неприкрытая радость по поводу того, что Трамп будет ограничен в своей возможности вести чрезмерно дружелюбную линию в отношении российского президента Владимира Путина. Кроме этого, в моих словах должен звучать еще достаточно неприкрытый цинизм, потому что та схема, которую я описываю, весьма цинична. То, что происходит сейчас в американских верхах с Трампом, в российской тюрьме называется "Добро пожаловать в ад!" "Если ты думал, придя сюда, что у тебя все в шоколаде, так вот тебе, пожалуйста. Ты, дружок, думал, что ты со своими бизнес-талантами пришел в детскую песочницу? Нет, это глубокий бассейн, в котором плавают акулы с метровыми зубами".

– Если у Кремля и в самом деле окажутся какие-то компрометирующие материалы на Дональда Трампа, это для вас станет сюрпризом?

Как только вы получаете хотя бы маленький "снежок" компромата, дальше из этого снежка уже проще сделать любой большой "ком"

– На Дональда Трампа просто обязаны быть компрометирующие материалы, по целому набору причин. Во-первых, этот человек находится под достаточно пристальным наблюдением по крайней мере с 1987 года, когда он впервые приехал в Москву. И с тем, чтобы пробить свою идею строительства "Трамп-Сити" и "Трамп-отелей", встречался ни больше ни меньше как с членами Политбюро ЦК КПСС. Вы же понимаете, что просто войти в здание, где встречаются с членами Политбюро, не пройдя просвечивание со стороны КГБ, в 1987 году было невозможно? Это значит, что уже тогда Трамп, я думаю, сознательно шел на то, чтобы быть "просвеченным", знал, что на него будут собраны какие-то материалы. А дальше технология очень проста: как только вы получаете хотя бы маленький "снежок" компромата, дальше из этого снежка уже проще сделать любой большой "ком" для создания целого "снеговика". И если досье на Трампа существует, то за последние 30 лет, очевидно, оно достаточно пухлое. Надо не забывать, что традиция собирать компромат – она была как привычка дышать у советского истеблишмента, откуда вышел, в общем-то, и весь нынешний российский. Это один аспект.

Трамп – это идеальный объект для сбора компромата!

Второй аспект: Трамп – это идеальный объект для сбора компромата! Во-первых, он ведет себя очень раскованно, постоянно подставляется. Во-вторых, он не обращал на это внимания, видимо, сознательно, или просто по недомыслию, но он подставлялся под сбор компромата, он закрывал глаза на это. Но при этом Трамп – это очень нужный объект для сбора компромата! Это владелец сети отелей, а отели – это идеальное место для сбора компромата на других. И единственная сложность состоит в том, чтобы получить доступ к этим отелям. В Москве, в каком-нибудь там Ritz-Carlton, нужный доступ обеспечить может любой инспектор пожарной безопасности, проинструктированный ФСБ. А вот где-нибудь в Нью-Йорке или во Флориде получить доступ к отелю сложнее. Но там, в этом самом Нью-Йорке или Флориде, в этом отеле может встречаться с любовницей какой-нибудь очень нужный президент важной фирмы, либо функционер американского правительства, либо еще кто-то, и очень хорошо было бы про того человека снять фильм "а-ля Скуратов". Но для этого нужно получить доступ к комнате, где этот фильм должен сниматься. Как получить этот доступ, когда там своя служба безопасности, не зависящая от российских пожарных инспекторов? Способ есть – можно надавить на владельца отеля, и тогда уже владелец отеля даст указание своей службе безопасности закрыть глаза на то, как трое людей в хороших костюмах войдут в определенную комнату, распихают там по углам маленькие кусочки электроники, а потом их оттуда заберут. Поэтому Трамп – человек очень нужный, многообещающий объект для сбора компромата, с тем чтобы потом компромат использовать для сбора другого компромата, для проведения других операций.

– Дональд Трамп сейчас садится в президентское кресло, и в его руках оказываются не сравнимые ни с чем возможности, в первую очередь в обеспечении национальной безопасности и его собственной безопасности, и рычаги давления, финансы, спецслужбы и так далее. Он ведь явно может "ударить в ответ"?

– Безусловно! Сейчас его заявления: "Нет, Россия не взламывала почту, нет, Россия не влияла на меня!" – все это не защита России, все это защита его самого, его президентства. Он защищает только себя. И то обстоятельство, что его вот так вот подставили, не очень добавляет ему добрых чувств по отношению к стране, которая это сделала. А по сути, его ведь подставила Россия. Если Трамп перестанет воевать со своей разведкой, ну, хотя бы потому, что он назначит туда своих людей, то эти люди могут ему напомнить, что месть – это такое блюдо, которое подается холодным. И если это случится, то ответ может получиться весьма суровым – но не истеричным, и тем самым он может оказаться еще страшнее! Если сейчас они сработаются вместе, то тогда линия Трампа будет очень здорово отличаться от той, которую он официально заявлял, да и продолжает поддерживать сейчас.

Его ведь подставила Россия

Он говорит, что дружить с Россией лучше, чем воевать. Естественно, дружить всегда лучше. Но при этом он вновь повторяет: "Вы посмотрите и убедитесь, что я не мягче с Путиным, чем Хиллари Клинтон!" Что, собственно, и требовалось подавляющему большинству людей, сидящих на Капитолийском холме, – предполагает Игорь Сутягин.

13 января одновременно стало известно, что министерство юстиции США начинает расследование действий ФБР во время прошлогодней президентской кампании, за 11 дней до выборов возобновившего дело об утечках из электронной почты кандидата от демократов Хиллари Клинтон, уверенной, что эти действия стоили ей победы. ФБР могут обвинить в злоупотреблении и раскрытии конфиденциальной информации. О прекращении следствия ФБР объявило только за два дня до выборов. С 2009-го по 2013 годы Клинтон, занимавшая тогда должность госсекретаря США, пользовалась частным сервером для служебной переписки, нарушив тем самым правила информационной безопасности.

"Игры с компроматом" для всех спецслужб мира всегда были одной из непременных составляющих их деятельности, напоминает российский историк Никита Петров, однако для КГБ СССР и для его современных российских наследников это вообще один из излюбленных приемов. Особенно этот жанр расцвел в 90-е годы, говорит он, хотя в громких историях тех лет, например, о "чемоданах Руцкого" или об уголовном деле против генерального прокурора Юрия Скуратова, возглавлявшего ведомство в 1995–1999 годах, были свои особенные нюансы:

– Сбор сведений о любом мало-мальски значимом западном деятеле всегда являлся для советских разведслужб рутинной работой, это делалось обязательно. Вопрос в другом – в том, насколько они готовы были выплеснуть это на страницы печати и представить в виде компромата. Ведь каждый человек имеет свои особенности и какие-то присущие только ему обстоятельства жизни, которые иногда могут выглядеть и компрометирующими. Поэтому сам факт сбора не удивляет. А вот, я бы сказал, такой пока еще невнятный, но почти шантаж Дональда Трампа, который мы наблюдаем, – это уже интереснее. Потому что здесь, может быть, все-таки инициатива исходит не от российской стороны, а вообще от журналистов, которые полагают, что подобная вещь может быть сделана Кремлем. Это продолжение скандала с российской заинтересованностью в американских выборах, который мы наблюдали в течение 2016 года.

Советский Союз занимался дискредитацией западных деятелей, но это делалось обычно не впрямую

Советский Союз занимался дискредитацией западных деятелей, но это делалось обычно не впрямую, никогда это не исходило, что называется, адресно: вот это именно материалы, собранные советскими спецслужбами, которые каким-то образом утекли в печать. Потому что не было вообще такой практики – утекания в печать каких-то сведений. Советская сторона занималась всем осмысленно, называлось это "дезинформационная работа", которая, конечно же, содержала не только элементы дезинформации, но, и элементы, освещающие события правдиво, но поданные под соответствующим соусом. И делалось это всегда через какие-то послушные или подконтрольные Советскому Союзу СМИ на Западе. Сейчас, в эпоху интернета, конечно, мы смотрим на это как на вчерашний день, но, в конце концов, никогда за этим все-таки не просматривалась так явно воля или рука советских спецслужб, потому что это было бы нарушением неких правил.

Хотя открытые кампании, безусловно, тоже проводились. Например, в 1960-х годах были две последовательные кампании по дискредитации западногерманских политических деятелей – Теодора Оберлендера и Курта Кизингера. Вот в них, действительно, Советский Союз участвовал, но опосредованно, через структуры ГДР. Это было то, что Советский Союз готов был подкрепить реальными доказательствами от имени уже тогда даже не существовавшей "Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков". В конце концов, опять же для советских спецслужб накапливание сведений на видных западных журналистов, бизнесменов, политических деятелей, редакторов газет, вообще мало-мальски значимых фигур, включая даже писателей, было рутинной работой. Иначе мы могли бы сказать, что советские работники разведки получали деньги зря.

Иначе мы могли бы сказать, что советские работники разведки получали деньги зря

Это была часть их работы – собирать сведения на политических деятелей. Когда какой-либо из подобных деятелей собирался приезжать в СССР и устанавливать политические или торговые отношения, разумеется, всегда наверх подавалась справка, сводка, "объективка", чтобы люди, которые со стороны Советского Союза вели переговоры, видели, кто перед ними, откуда он взялся, на чем он сделал свое состояние или свою политическую карьеру. И там, безусловно, отмечались все факты, которые были почерпнуты не только из буржуазной прессы, из легальных источников, но и собраны в том числе и агентурным путем.

– В 90-е годы "война компроматов" стала известным каждому обывателю словосочетанием, и это касалось не столько мировой политики, сколько внутренних российских конфликтов, связанных с разными кланами около Кремля. Помним же мы все дело "человека, похожего на генерального прокурора".

Война компроматов 90-х годов – это отдельный сюжет для юмористических и приключенческих рассказов

– Это другое. Война компроматов 90-х годов – это отдельный сюжет для юмористических и приключенческих рассказов. Например, те самые "40 чемоданов компромата", которые якобы собраны Руцким... В 90-е годы вообще создавалось впечатление, что не собирает компромат на кого-либо из своих конкурентов только ленивый, все этим занимались. Тем более что все средства сбора были более и более доступны. И скажем, утекшие в печать прослушки, тайные съемки – за всем этим чаще всего, конечно, стояло государство, которое решало таким образом свои вопросы. Но государство выступало не в виде самого государства, а в виде определенных кланов, которые его образуют. То есть один клан воевал против другого, но с помощью государственных средств и с помощью государственного телевидения, куда выплескивались эти все кадры, в том числе и на "человека, похожего на прокурора". Это было наблюдать довольно забавно. Но это во всех случаях было явным, типичным нарушением конституционных норм и конституционных прав тех людей, которых таким образом дискредитировали через печать и телевидение.

– Но это продолжается и до сих пор. Вспомните историю о самоваре, подаренном ФСБ Следственному комитету.

– Да, и не только это. Можно вспомнить более яркие и наглядные примеры, когда деятелей оппозиции дискредитировали через какие-то совершенно немыслимые фильмы, отснятые и показанные на канале НТВ, те самые "Анатомии протеста" и прочее, в которые не стеснялись включать материалы оперативных съемок, которые были сделаны явно не любителями, а государственными органами. Это была, я бы сказал, новая линия – теперь уже на легализацию компромата, легализацию того, что добыто оперативным путем. В советское время, конечно, это было невозможно по той простой причине, что советские суды вообще не принимали в качестве доказательств материалы, добытые оперативным путем, без каких-либо законных оснований. А сейчас, к сожалению, настала эпоха бесстыдства и всеядности, которая, конечно, понижает и уровень требований по отношению к законности.

К сожалению, настала эпоха бесстыдства и всеядности

​– А о понижении уровня российских спецслужб может идти речь? Ведь гораздо сложнее, как в фильмах про Джеймса Бонда, куда-то пролезть и выкрасть секретные документы, и гораздо проще поймать любого человека на чем-то не очень приглядном и заставить его принести этот документ самому.

– Разумеется. Я, кстати говоря, не считаю, что российские спецслужбы и следственные органы растеряли свою квалификацию. Она лишь стала несколько более примитивной с точки зрения силовых приемов и дискредитирующих практик. Потому что утрачено, что называется, изящество и тонкость, а работают грубый нажим и шантаж. Это, увы, тоже примета сегодняшнего дня, – полагает Никита Петров.