В Мосуле иракская армия продолжает бои за университетский комплекс

Иракские правительственные войска вернули под контроль более четверти территории города Мосул - последнего опорного пункта террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ") в Ираке.

Продолжаются тяжёлые бои за университетский комплекс в восточной части города. По словам иракских властей, в университетских лабораториях боевики изготовляют химические оружие.

Уже несколько дней правительственные силы, захватившие ранее 3 моста через реку Тигр, ведут бои за четвёртый.

Районы Мосула к западу от Тигра остаются под контролем "ИГ".

Почти три месяца назад армия Ирака - при поддержке коалиции под командованием США, а также при участии курдских формирований и шиитского ополчения - начали массированное наступление на Мосул. Джихадисты удерживали город с 2014 года, когда они захватили значительные территории на западе и севере Ирака.