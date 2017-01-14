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Новости

"Хирург" Залдостанов выступил на Гайдаровском форуме

Александр Залдостанов - Хирург

Александр Залдостанов - Хирург

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Филиал парка Минобороны России в Севастополе "Патриот" может стать неформальный "Артеком", заявил лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (по кличке Хирург).

В субботу он выступил на экспертной сессии по туризму в рамках Гайдаровского форума.

В июле 2015 года власти Севастополя передали в аренду "Ночным волкам" землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра, на который они получили грант в 12 миллионов рублей. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть филиал парка "Патриот", созданного в Кубинке, под Москвой.

Байкеры Залдостанова - друга президента Владимира Путина - постоянно получают от государства гранты, субсидии и различные льготы, в том числе на приобретение недвижимости. В декабре 2016 года им выделили более 3 миллионов рублей на организацию мото- и автопробегов в рамках проекта "Славянский мир".

Александр Залдостанов находится под санкциями Евросоюза и США за его поддержку аннексии Крыма и российской политики в отношении Украины в целом.

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