"Хирург" Залдостанов выступил на Гайдаровском форуме

Филиал парка Минобороны России в Севастополе "Патриот" может стать неформальный "Артеком", заявил лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (по кличке Хирург).

В субботу он выступил на экспертной сессии по туризму в рамках Гайдаровского форума.

В июле 2015 года власти Севастополя передали в аренду "Ночным волкам" землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра, на который они получили грант в 12 миллионов рублей. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть филиал парка "Патриот", созданного в Кубинке, под Москвой.

Байкеры Залдостанова - друга президента Владимира Путина - постоянно получают от государства гранты, субсидии и различные льготы, в том числе на приобретение недвижимости. В декабре 2016 года им выделили более 3 миллионов рублей на организацию мото- и автопробегов в рамках проекта "Славянский мир".

Александр Залдостанов находится под санкциями Евросоюза и США за его поддержку аннексии Крыма и российской политики в отношении Украины в целом.