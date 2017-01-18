Пресс-секретарь МИД РФ извинилась перед журналистом "Голоса Америки"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова принесла извинения корреспонденту Русской службы "Голоса Америки" Даниле Гальперовичу в связи с высказыванием главы МИД Сергея Лаврова, обвинившего журналиста в распространении ложной информации из-за статьи "Москва ответила полным молчанием на публикацию данных разведки США".

Свое обращение к Гальперовичу Захарова разместила в комментариях к его записи в "Фейсбуке". В нем она признала, что Лавров назвал неверную дату публикации материала – 9 января, тогда как на сайте "Голоса Америки" он появился 6 января поздно вечером.

При этом Захарова упрекнула Гальперовича в том, что в текст не были внесены последующие комментарии упомянутых в нем представителей Кремля, посвященные докладу американской разведки. Она добавила, что при подготовке материала журналист не обратился в МИД за комментарием.

Данила Гальперович написал у себя в "Фейсбуке", что принял извинения Захаровой.

Во вторник, выступая на большой пресс-конференции по итогам 2016 года, Сергей Лавров процитировал текст статьи "Голоса Америки", в которой говорится, что ни Кремль, ни МИД не отреагировали на заявления руководителей разведки США, обвинивших российские власти во вмешательстве в американские выборы при помощи кибератак. При этом министр иностранных дел России заявил, что статья была опубликована 9 января, когда официальная Москва уже дала комментарии. Лавров назвал текст "туфтой", а Гальперовича обвинил во лжи.

Материал "Голоса Америки" Лавров упомянул, отвечая на вопрос телеканала Russia Today о якобы присущей некоторым зарубежным СМИ манере манипулировать фактами, добавив, что он этот вопрос "ждал" и поэтому "взял с собой одну цитату".

6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России. 9 января пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал этот доклад "непрофессиональным" и заявил, что он не содержит доказательств вмешательства Кремля в выборы.