СМИ: в Гудермесе прошли массовые проверки документов

В Чечне жители Гудермеса рассказали о массовых проверках документов в жилых домах и о полицейских рейдах, передает "Кавказский узел".

Собеседники портала сообщили, что 17 января проверки проходили по всему городу и что это первое подобное мероприятие за долгое время. Полицейские интересовались документами на жилье, проверяли паспорта, и спрашивали, нет ли в квартирах и частных домах "чужих людей".

Представитель МВД Чечни рассказал "Кавказскому узлу", что в городе проводятся "профилактические мероприятия", связанные с "последними событиями" в Курчалойском и Шалинском районах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за последние дни в этих районах были задержаны десятки человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".