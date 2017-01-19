Задержанные у администрации президента активисты вышли из ОВД

Активисты Николай Касьян и Александр Туровский, задержанные в четверг в Москве на одиночном пикете против "дела Кировлеса", отпущены из отделения полиции, сообщает "ОВД-Инфо".

На молодых людей составили протоколы о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Касьян пожаловался на то, что при задержании у него грубо выдернули телефон.

Юрист Виталий Серуканов рассказал "ОВД-Инфо", что в отделении к Касьяну и Туровскому подходил некий человек в штатском. Он под запись спрашивал, знакомы ли они с учредителем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным и с бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, арестованным по делу о получении взятки.

Касьяна и Туровского задержали в четверг днем у здания администрации президента в Москве.

В Кирове продолжается новое рассмотрение дела "Кировлеса", возвращенное в суд после того, как приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову, обвиненным в хищениях, был признан неправосудным.