Бегун Андрей Дмитриев рассказал о допинговой мафии в России

Бегун Андрей Дмитриев заявил в эксклюзивном интервью немецкому телеканалу ARD, что ситуация с допингом в российской легкой атлетике остается прежней.

По словам Дмитриева, многие тренеры, которых подозревали в применении допинга, продолжают работать, а спортсмены, принимавшие запрещенные препараты, продолжают тренироваться. По его оценкам, это 70-80 процентов российских легкоатлетов.

Говоря о специалистах, которые дают спортсменам запрещенные препараты, Дмитриев назвал тренера по легкой атлетике Владимира Казарина. Ранее комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) потребовала отстранить его от работы за нарушение правил от работы до конца жизни.

Выборы президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитриев назвал фальшивыми. А избранного на этот пост Дмитрия Шляхтина — человеком, которого никто из легкоатлетов не знал.

Это уже пятый документальный фильм немецкого канала ARD о проблеме допинга в российском спорте, снятый журналистом Хайо Зеппельтом. После первого сюжета WADA провела независимое расследование и пришло к выводу о масштабном применении допинга в российском спорте при поддержке государства. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отстранила российских легкоатлетов от летних Олимпийских игр 2015 года в Рио-де-Жанейро. Министерство спорта России все обвинения отвергает.