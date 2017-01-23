Крымская епархия РПЦ претендует на заповедник "Херсонес-Таврический"

Крымская епархия Русской православной церкви (РПЦ) просит передать ей 24 объекта музея-заповедника "Херсонес-Таврический".

Об этом заявил протоиерей Сергий Халюта в интервью севастопольскому телеканалу НТС. По его словам, все здания и сооружения, которые сегодня находятся на территории Херсонеса, это строения бывшего Владимирского мужского монастыря РПЦ, которые должны быть возвращены церкви. Халюта добавил, что сейчас епархия готовит документы по закону о передаче церковной собственности. Государство же, по его мнению, должно создать музейный комплекс, чтобы экспонаты не хранились в подвале бывшего Владимирского мужского монастыря.

Директор музея-заповедника Светлана Мельникова считает, что передача объектов "Херсонеса" в пользование церкви"нанесет ему большой вред", сообщает РИА Новости.

На официальном сайте музея "Херсонес Таврический" информации о возможной передача заповедника РПЦ на данный момент нет. Запрос направленный ранее был отклонен Росимуществом в 2016 году из-за неполного перечня документов.

Заповедник Херсонес-Таврический входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. После аннексии Крыма Россией в 2014 году организация не проводит мониторинг сохранности ценностеймузея-заповедника. В октябре 2015 года "Херсонес Таврический" был передан в федеральную собственность.