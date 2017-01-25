Закон "о шлепках" прошел второе чтение в Госдуме России

Государственная дума России в среду поддержала во втором чтении законопроект о декриминализации побоев в семье. По нему однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. При этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, а также генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призвали российских депутатов отклонить законопроект. Авторы обращений подчеркивают, что он оставит жертв домашнего насилия без защиты. По статистике, около половины все насильственных преступлений в России совершается в семье.

Сторонники законопроекта считают, что он необходим для защиты традиционных семейных ценностей. Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что декриминализация побоев в отношении близких должна восприниматься обществом как "условие для создания крепких семей".

Согласно опросу ВЦИОМ, который проводился в январе, за принятие закона о декриминализации высказались 59 процентов россиян, и только треть – против. При этом негативно к любому насилию в семье относится 79 процентов респондентов, а 19 процентов считает допустимым иногда ударить супруга или ребенка. С насилием в собственной семье сталкивался каждый десятый опрошенный.