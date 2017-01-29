Минное поле памяти. Эфир в 20:05

В последние годы главной темой российской политики и общественных дискуссий стало прошлое - ведутся ожесточенные дискуссии о памятниках и мемориальных досках, об исторических фильмах и мифах из школьного учебника. Как споры об истории заменили России современную политику и планы на будущее, и почему страна не может совладать с собственным прошлым? Гости Сергея Медведева - Григорий Юдин, профессор МВШСЭН (Шанинки), руководитель программы "Политическая философия и социальная теория", и Александра Поливанова, куратор культурных программ общества «Мемориал». Эфир в 20:05.