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Археология

Минное поле памяти. Эфир в 20:05

Экспонаты Государственного музея истории ГУЛАГа

Экспонаты Государственного музея истории ГУЛАГа

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Как прошлое России вторглось в настоящее

В последние годы главной темой российской политики и общественных дискуссий стало прошлое - ведутся ожесточенные дискуссии о памятниках и мемориальных досках, об исторических фильмах и мифах из школьного учебника. Как споры об истории заменили России современную политику и планы на будущее, и почему страна не может совладать с собственным прошлым? Гости Сергея Медведева - Григорий Юдин, профессор МВШСЭН (Шанинки), руководитель программы "Политическая философия и социальная теория", и Александра Поливанова, куратор культурных программ общества «Мемориал». Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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