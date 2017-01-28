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Новости

Тереза Мэй провела в Анкаре переговоры с Реджепом Эрдоганом

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила после встречи с президентом Реджепом Эрдоганом, что Британия активизирует свои торговые отношения с Турцией.

Президент Эрдоган объявил о планах Турции увеличить годовой торговый оборот с Великобританией с 15,6 миллиарда долларов до 20 миллиардов.

После переговоров двух лидеров в Анкаре было объявлено о заключении сделки объёмом в 100 миллионов фунтов стерлингов, направленной на получение Турцией британского содействия в разработке боевых самолётов.

Тереза Мэй заявила, что Лондон и Анкара создадут совместную рабочую группу для подготовки к развитию торговых отношений Британии после ее выхода из ЕС. Об этом сообщила Би-би-си.

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