Тереза Мэй провела в Анкаре переговоры с Реджепом Эрдоганом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила после встречи с президентом Реджепом Эрдоганом, что Британия активизирует свои торговые отношения с Турцией.

Президент Эрдоган объявил о планах Турции увеличить годовой торговый оборот с Великобританией с 15,6 миллиарда долларов до 20 миллиардов.

После переговоров двух лидеров в Анкаре было объявлено о заключении сделки объёмом в 100 миллионов фунтов стерлингов, направленной на получение Турцией британского содействия в разработке боевых самолётов.

Тереза Мэй заявила, что Лондон и Анкара создадут совместную рабочую группу для подготовки к развитию торговых отношений Британии после ее выхода из ЕС. Об этом сообщила Би-би-си.