Польша: экспертиза подтвердила сотрудничество Валенсы со спецслужбами

Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил подлинность документов, указывающих на то, что экс-президент Польши и лидер профсоюзного движения "Солидарность" Лех Валенса был тайным осведомителем госбезопасности ПНР. Об этом объявил на пресс-конференции в Институте национальной памяти (ИНП) Польши прокурор Анджей Позорский.

"Обязательство о сотрудничестве со службой госбезопасности, датированное 21 декабря 1970 года, было полностью написано Лехом Валенсой, как и 17 расписок в получении денег за переданную сотрудникам службы безопасности информацию", – сообщил Позорский.

По словам экспертов ИНП, оригиналы документов дела Леха Валенсы, найденные в минувшем году в доме ближайшего соратника президента Польши Войцеха Ярузельского, бывшего министра внутренних дел генерала Чеслава Кищака, не содержат следов какого-либо внешнего вмешательства, то есть подделок.

Прокурор напомнил, что Комиссия по расследованию преступлений против польского народа ведет расследование о возможной фальсификации документов за период от 1970 до 1976 года о том, что во времена Польской Народной Республики Лех Валенса был агентом госбезопасности.

Поводом для начала расследования стали заявления самого Валенсы о том, что материалы были фальсифицированы. К делу были привлечены эксперты-графологи из Института судебных экспертиз в Кракове. После проведения исследования был составлен обширный отчет, который содержит 235 страниц.

"Выводы однозначны и не вызывают сомнений", – сказал прокурор. "Рукописное обязательство о сотрудничестве со Службой Безопасности было полностью составлено Лехом Валенсой", – заявил Позорский. В деле также расписки в получении денег и несколько доносов.

Глава Краковского института профессор Мария Кала информировала, что в распоряжение ее сотрудников несколько месяцев назад было передано 154 документа, а также материалы для проведения сравнительной экспертизы. Специалисты использовали принятую в Европе методологию исследования. "Не обнаружено никаких нарушений, которые могли бы свидетельствовать о попытке имитации почерка другого лица", – заявила эксперт.

В 2000-м году во время президентских выборов суд признал, что кандидат на этот пост Лех Валенса не был агентом коммунистических служб, но тогда графологи отказались провести экспертизу документов, которые должны были свидетельствовать об агентурном прошлом Валенсы, так как это были копии.

Оригиналы нашлись в 2016-м в доме вдовы генерала Кищака Терезы – и с мая минувшего года графологи проверяли подлинность более чем 200 страниц дела Леха Валенсы.