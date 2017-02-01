Донбасс: обострение боевых действий, новые обстрелы и новые жертвы

Заседание Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 31 января не состоялась. Украинские источники сообщили, что ожидавшаеся в этот день консультации по урегулированию в Донбассе не состоялась из-за позиции России. Газета "Украинская правда" написала, что "представители Российской Федерации сорвали скайп-конференцию Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, созванной по инициативе украинской стороны из-за обострения ситуации в Авдеевке". Газета ссылается на информацию, полученную агентством "Интерфакс-Украина". В Киеве говорят, что изначально российская сторона подтвердила готовность к таким переговорам, однако позже сослалась на их "нецелесообразность".

Агентство ТАСС сообщило из Минска, что заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Украине на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе состоится в среду, 1 февраля, в Минске.

Стреляют много, стреляют из тяжёлого вооружения

31 января отряды пророссийских сепаратистов продолжили попытки вернуть некоторые позиции, занятые украинской армией в минувшие дни. В результате обстрелов в Авдеевке прекращено электроснабжение, ограничено теплоснабжение и водоснабжение. Ремонтные бригады не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения из-за непрерывных обстрелов.

Вот что рассказал в эфире Радио Свобода генеральный директор авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов:

После обстрела Авдеевки и отключения последнего из четырех энергоблоков завод остановлен. Город отапливается имено благодаря этому заводу. В квартирах пока удается поддерживать температуру от 16 до 20 градусов. Ремонтные бригады энергетиков часто не могут выехать на место повреждений на линии из-за обстрелов. Стреляют много, стреляют из тяжёлого вооружения. Есть раненые мирные жители. Происходящее можно сравнить с событиями 2014-2015 года.

По сведениям из источников Радио Свобода, в дни обострения конфликта людские потери украинских войск составляют "несколько человек" в день. Среди погибших военнослужащих есть и "молодые и талантливые офицеры", что является для армии тяжёлыми потерями. Точных данных о погибших мирных жителях нет, но видеокадры из зоны конфликта свидетельствует, что такие потери тоже не единичны.

Совет Безопасности ООН, как ожидается, соберётся на специальное заседание для обсуждения конфликта в Донбассе. 31 января за немедленное прекращение огня на востоке Украины выступили политики разных европейских стран и представители ЕС. 30 января канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине с президентом Украины Петром Порошенко осудила нарушения режима перемирия в Донбассе. Сам Порошенко вынужден был прервать визит в Германию и вернуться в Киев – в связи с обострением обстановки на востоке Украины.