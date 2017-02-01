Reuters: Сечин лично был на встрече, после которой задержали Улюкаева

Глава госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин лично присутствовал на встрече, после которой бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан по обвинению в вымогательстве взятки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Они заявили, что встреча была организована при участии сотрудников правоохранительных органов. Других подробностей Reuters не сообщает, а пресса-служба "Роснефти" и представители защиты Улюкаева отказались давать комментарии агентству.

В начале декабря в СМИ появилась информация о том, что Улюкаев перед задержанием приехал в офис "Роснефти" по приглашению Сечина. Это произошло после жалобы министра экономразвития на то, что он и его аппарат не получили вознаграждения за ускоренную подготовку документов для сделки по покупке "Башнефти".

15 ноября Следственный комитет сообщил о задержании Алексея Улюкаева в офисе "Роснефти". Следствие утверждает, что чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти" и был задержан с поличным. Он находится под домашним арестом. Президент России Владимир Путин отстранил Улюкаева от занимаемой должности "в связи с утратой доверия". Сам чиновник заявляет, что стал жертвой провокации.