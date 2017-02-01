HRW выступила против давления на адвокатов крымских татар

Задержание российскими властями адвокатов крымско-татарских активистов продолжает линию по ограничению гарантий прав человека и законности в аннексированном Россией Крыму, говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Речь идет об Эмиле Курбединове, который защищает крымских татар, преследуемых по делам об экстремизме, и Николае Полозове, который представлял в суде заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Правозащитники называют преследование юристов политически мотивированным и настаивают, что оно направлено на запугивание других адвокатов, работающих на полуострове.

25 января Николая Полозова задержали для допроса в качестве свидетеля по делу Умерова. Юрист отказался отвечать на вопросы, но все равно был переведен из статуса защитника в статус свидетеля и больше не может представлять интересы замглавы Меджлиса в суде.

На следующий день сотрудники ФСБ задержали Эмиля Курбединова, направлявшегося в Бахчисарай защищать крымско-татарского активиста. Адвокат был арестован на 10 дней по обвинению в распространении экстремистских материалов в интернете. В его квартире и офисе прошли обыски. Юристы из 15 регионов России обратились к Федеральной палате адвокатов с просьбой не допустить политического преследования Курбединова.