В Москве на пикете против дела "Кировлеса" задержали двух активистов

В Москве во время одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального и Петра Офицерова, которых обвиняют в хищениях по делу "Кировлеса", задержаны двое активистов.

Руководитель московского отделения Партии прогресса Николай Ляскин сообщил у себя Твиттере, что пикеты проходили у здания администрации президента.

Задержанных доставили в ОВД "Китай-Город". Там рассказали, что в полицию поступил звонок с сообщением о распитии спиртных напитков на улице. Активистов отпустили без составления протокола, а плакат отобрали.

В среду в городском суде Кирова проходит очередное заседание по делу "Кировлеса", возвращенному в суд после признания неправосудным приговора Навальному и Офицерову. Обвиняемых на него доставили принудительно.