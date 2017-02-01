Украинские военные сообщили о потере двух солдат под Авдеевкой

Украинские военные сообщили о гибели двух солдат и ранении еще шести в районе Авдеевки, где с 29 января сепаратисты активизировали военные действия.

По информации штаба операции против сепаратистов, за среду зафиксированы 36 обстрелов, в том числе из тяжелого оружия: по многим населенным пунктам на Мариупольском и Луганском направлениях.

Согласно данным штаба, сепаратисты, действуя при поддержке российских войск, несколько раз пытались атаковать украинские подразделения, но отступили, понеся "многочисленные потери".

Силы "ДНР" не ведут никаких наступательных действий, утверждает глава так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Ранее в среду трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины призвала прекратить огонь в районе Авдеевки – самое позднее до 5 февраля. В этот срок стороны конфликта должны отвести тяжелые вооружения к разделительной линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года. Об этом заявил представитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.