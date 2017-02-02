Пророссийские сепаратисты продолжают обстреливать Авдеевку

На востоке Украины сепаратисты продолжают обстреливать Адвдеевку, в том числе из установок "Град", тяжелой артиллерии и танков, несмотря на достигнутые 1 февраля в Минске договоренности об отводе вооружений. За прошедшие сутки, по данным украинских военных, зафиксировано 67 обстрелов. Двое военнослужащих погибли, 14 ранены.

Бои между украинскими силами и сепаратистами возобновились 29 января вблизи промышленной зоны Авдеевки, находящейся под контролем украинской армии. Убитые и раненые есть с обеих сторон, а также среди остающегося в Авдеевке и окрестности гражданского населения. В новой эскалации конфликта на востоке Украины стороны обвиняют друг друга.

В настоящее время в Авдеевке, где живут 22 тысячи человек, в результате обстрелов не работает отопление, не подается электричество и вода - и это при минусовых температурах. Президент Украины Петр Порошенко ввел в районе режим чрезвычайной ситуации и анонсировал планы по эвакуации населения. По данным агентства "Укринформ", на утро четверга из Авдеевке эвакуированы 149 человек, половина из которых – дети.

Совет Безопасности ООН в четверг вновь рассмотрит ситуацию в Донбассе. Накануне было принято заявление о немедленном прекращении огня.