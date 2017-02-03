Спецслужбы Нидерландов сообщают о российских кибератаках

Служба безопасности Нидерландов заявила об иностранных кибератаках. Речь идёт о хакерах из России, Китая и Ирана

Как сообщает издание DutchNews, глава службы AIVD Роб Бертхоле сделал особый акцент на попытках российских хакеров проникнуть в серверы голландских правительственных ведомств и компаний, чтобы завладеть секретной информацией. По словам Бертхоле, существует опасность, что у России появится возможность влиять на процесс принятия решений в парламенте или правительства, а также нанести ущерб экономике страны.

Ранее в пятницу спецслужбы Норвегии заявили о взломе российскими хакерами нескольких аккаунтов электронной почты, однако утечек секретной информации не зафиксировали. Предполагается, что к атакам причастна группа APT29, называющей себя Cozy Bear ("Уютный медведь"), которая - как сообщалось в прошлом году - имеет отношение к проникновению в некоторые сети Белого дома, Госдепартамента и Объединённого комитета начальников штабов, а позже - в сервер Демократической партии США.

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