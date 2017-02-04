Умер Георгий Тараторкин, народный артист России

Народный артист России Георгий Тараторкин скончался в субботу на 73-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Театр имени Моссовета, информирует Интерфакс.

Георгий Тараторкин – лауреат Государственной премии России, в 1966 году окончил Драматическую студию при Ленинградском Государственном ТЮЗе. С 1966 по 1974 годы – актер Ленинградского Государственного ТЮЗа, в театра имени Моссовета он с 1974 года.

Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них: "Преступление и наказание", где он сыграл Родиона Раскольникова, а также "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк" и других.

Георгий Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска". Он неоднократно выступал на Радио Свобода.