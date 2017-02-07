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Новости

Комитет в защиту журналистов поддержал Александра Лапшина

Александр Лапшин

Александр Лапшин

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Международный Комитет в защиту журналистов подверг критике решение Верховного суда Белоруссии, признавшего законность высылки в Азербайджан блогера Александра Лапшина.

Власти Белоруссии должны немедленно освободить журналиста и обеспечить ему свободу передвижения, говорится в заявлении директора программ комитета для Европы и Центральной Азии Нины Огняновой.

Против экстрадиции блогера выступили власти России, Израиля и Армении.

Лапшин был задержан в Минске 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана.

Баку обвиняет Лапшина в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах) и в антигосударственной деятельности за то, что он в своих статьях в Интернете критикует азербайджанскую политику. Журналисту грозит до 8 лет лишения свободы.

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