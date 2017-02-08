Трамп: создается впечатление, что суды в США "политизированы"

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего указа об ужесточении правил въезда в страну. По его словам, создается впечатление, что американские суды "политизированы".

Выступая в среду в Вашингтоне – на собрании начальников полиции крупнейших городов страны, Трамп заявил, что безопасность Америки под угрозой.

К концу дня 8 февраля апелляционный суд девятого федерального округа США, базирующийся в Сан-Франциско, вынесет решение о соответствии или несоответствии конституции указа Трампа от 27 января.

Во вторник суд выслушал адвокатов федерального правительства, которые ходатайствовали об отмене решения федерального судьи Джеймса Робарта, приостановившего действие указа о запрете въезда в США граждан семи стран, в которых большинство населения – мусульмане.

Сам Трамп заявил, что судья Робарт открыл страну для "потенциальных террористов".