В Донецке похоронили полевого командира сепаратистов Гиви

В Донецке 10 февраля похоронили полевого командира сепаратистов по кличке Гиви (Михаил Толстых).
Как сообщает УНИАН, похоронили его на кладбище "Донецкое море" - рядом с могилой другого полевого командира сепаратистов - Моторолы (Арсений Павлов), погибшего в октябре прошлого года при взрыве лифта в жилом доме в Донецке.
Сепаратисты сообщают, что на похороны Гиви собрались более 50 тысяч человек.
Ранее УНИАН передавало, ссылаясь на рассказы жителей Донецка и соседних городов, что власти так называемой "ДНР" прислали во все учебные заведения распоряжение направить людей на похороны Гиви.
8 февраля власти "ДНР" сообщили о гибели Михаила Толстых в Донецке в результате обстрела или взрыва в его кабинете. В нападении они обвинили "украинскую разведывательно-диверсионную группу".
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