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Новости

Дональд Трамп сообщил журналистам, что готовит новый указ о въезде в США

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшие дни подписать новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. По его словам, он, вероятно, не будет спешить оспаривать в Верховном суде решение Апелляционного суда, отказавшегося восстановить действие первого указа, подписанного 27 января.

Трамп, беседовал с журналистами на борту президентского самолета, следовавшего во Флориду. Пока не ясно, в чём будут состоять отличия нового указа от прежнего.

Ранее на этой неделе Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи стран. Об этом сообщает Би-би-си.

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