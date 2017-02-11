Дональд Трамп сообщил журналистам, что готовит новый указ о въезде в США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшие дни подписать новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. По его словам, он, вероятно, не будет спешить оспаривать в Верховном суде решение Апелляционного суда, отказавшегося восстановить действие первого указа, подписанного 27 января.

Трамп, беседовал с журналистами на борту президентского самолета, следовавшего во Флориду. Пока не ясно, в чём будут состоять отличия нового указа от прежнего.

Ранее на этой неделе Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался восстановить действие указа Трампа, вводящего запрет на въезд в страну граждан семи стран. Об этом сообщает Би-би-си.