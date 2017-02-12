В Москве полиция задержала участников "прогулки оппозиции"

В Москве полиция задержала 18 активистов, которые участвовали в так называемой "прогулке оппозиции" в поддержку Марка Гальперина, арестованного ранее на 10 суток по обвинению в неповиновении полиции.

Задержания начались после того, как к участникам "прогулки" подошел неизвестный и развернул плакат. Среди задержанных члены движения "Новая оппозиция".

Марк Гальперин, который неоднократно участвовал в протестных акциях, был задержан 7 февраля сотрудниками Федеральной службы безопасности. Через два дня его поместили под арест. По какому именно делу активисту предъявили обвинения, неизвестно.