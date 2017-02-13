Порядок въезда в Россию иностранцев с ВИЧ будет пересмотрен

Вице-премьер России Ольга Голодец поручила МВД, министерству здравоохранения и Роспотребнадзору рассмотреть возможность изменения условий въезда, проживания в стране и оказания медицинской помощи инфицированных ВИЧ иностранцев. Сейчас они подлежат депортации. Об этом в понедельник пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст распоряжения.
В начале прошлого года Конституционный суд постановил, что в Россию могут въезжать только те иностранцы с ВИЧ, чьи близкие родственники являются гражданами страны и постоянно находятся на ее территории.
Ранее министерство здравоохранения России подготовило проект плана государственной стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года. В документе были предложения по борьбе с дискриминацией ВИЧ-инфицированных. В частности, о снятии ограничения для заражённых людей на въезд и проживание в России. Но по настоянию МВД и Минэкономики этот пункт убрали.
Ранее стало известно об отказе правительства выделять 70 миллиардов рублей на борьбу с ВИЧ.
В России более миллиона ВИЧ-инфицированных.
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