Семья Дель отозвала иск к органам опеки

Зеленоградский суд Москвы прекратил производство по иску семьи Дель к органам опеки, которые изъяли из семьи восемь приемных детей. Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на адвоката семьи, главы "Команды 29" Ивана Павлова.

По словам Павлова, семья сама отказалась от гражданского иска, где оспаривалось решение о расторжении договора опеки. Он напомнил, что на прошлой неделе Дель отказались оспаривать в суде изъятие приемных детей. Павлов не раскрыл причины, по которым Дель отказались от исков, так как это составляет адвокатскую тайну. Он уточнил, что семья попробует решить дело мирным путем.

13 января органы опеки забрали из семьи Михаила и Светланы Дель 10 детей после того, как сотрудники детского сада обнаружили на одном из них синяк и обратились в полицию. В настоящее время трое детей находятся в семье Дель, а двое – под временной опекой бабушки. Остальные восемь детей находятся в приюте.

В конце января на Михаила Деля завели уголовное дело о побоях, а 10 февраля – уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

