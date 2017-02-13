Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Эрдоган против расширения еврейских поселений на Западном берегу Иордана

Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган

Смотреть комментарии

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и назвал его "абсолютной провокацией". Он выступил с речью во время официального визита в Бахрейн.

В январе Израиль объявил о намерении построить более трёх тысяч домов на территории Западного берега. Власти Израиля также придали законный статус четырём тысячам уже построенных домов на оккупированной территории. Это решение осудили ООН и Евросоюз.

В прошлом году Турция и Израиль нормализовали отношения после шестилетнего перерыва. В 2010 году, когда турецкое судно из гуманитарной флотилии отказалось подчиниться требованию израильских властей изменить маршрут движения произошло столкновение с израильским спецназом. Погибли девять граждан Турции. Анкара отозвала своего посла из Израиля.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG