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Защита Дадина обратилась в ВС с просьбой отменить его наказание

Оппозиционный активист Ильдар Дадин

Оппозиционный активист Ильдар Дадин

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Защита оппозиционного активиста Ильдара Дадина обратилась в Верховный суд России с ходатайством об отмене вынесенного ранее судебного решения и его освобождении из колонии. Об этом рассказала адвокат Дадина Ксения Костромина.

10 февраля Конституционный суд России постановил, что дело Дадина будет пересмотрено. Также суд вынес решение о необходимости изменения статьи Уголовного кодекса, по которой его приговорили. Первый заместитель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что на это понадобится два месяца.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о многократных нарушениях на митингах. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. В марте 2016 года срок снизили до двух с половиной лет.

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