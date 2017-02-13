Защита Дадина обратилась в ВС с просьбой отменить его наказание

Защита оппозиционного активиста Ильдара Дадина обратилась в Верховный суд России с ходатайством об отмене вынесенного ранее судебного решения и его освобождении из колонии. Об этом рассказала адвокат Дадина Ксения Костромина.

10 февраля Конституционный суд России постановил, что дело Дадина будет пересмотрено. Также суд вынес решение о необходимости изменения статьи Уголовного кодекса, по которой его приговорили. Первый заместитель профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что на это понадобится два месяца.

Ильдар Дадин – первый в России осужденный по статье о многократных нарушениях на митингах. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. В марте 2016 года срок снизили до двух с половиной лет.