Владимир Кара-Мурза-младший переведен в терапевтическое отделение

Координатор общественной организации "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший переведен из реанимации в терапевтическое отделение. Об этом сообщил адвокат политика Вадим Прохоров. Ранее стало известно, что Кара-Мурза вышел из комы и пошел на поправку – были отключены реанимационные системы жизнеобеспечения.

Владимир Кара-Мурза-младший был экстренно госпитализирован 2 февраля с "острой почечной недостаточностью на фоне интоксикации". С такими же симптомами он попал в больницу в мае 2015 года. Тогда политик утверждал, что его отравили, чтобы помешать его деятельности. Он обратился в полицию, однако произошедшее так и не было расследовано.

Владимир Кара-Мурза-младший – координатор общественной организации "Открытая Россия", созданной бывшим владельцем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. В 2015–2016 годах политик занимал пост заместителя председателя оппозиционной партии ПАРНАС. Кроме того, он входит в движение "Солидарность".