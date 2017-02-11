Адвокат: состояние Кара-Мурзы-младшего заметно улучшилось

Координатор общественной организации "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший пошел на поправку, и его могут перевести из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил адвокат политика Вадим Прохоров.

По словам юриста, отключены все реанимационные системы жизнеобеспечения и наблюдается положительная динамика. Ранее сообщалось, что Кара-Мурза-младший вышел из состояния искусственной комы, в которой он находился с 3 февраля.

Владимир Кара-Мурза был госпитализирован 2 февраля с "острой почечной недостаточностью на фоне интоксикации". С такими же симптомами он попал в больницу мае 2015 года. Тогда Кара-Мурза утверждал, что это было покушение на убийство с целью пресечь его деятельность. Инцидент так и не был расследован.

Владимир Кара-Мурза-младший – координатор общественной организации "Открытая Россия", созданной бывшим владельцем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. В 2015–2016 годах Кара-Мурза был заместителем председателя оппозиционной партии ПАРНАС. Кроме того, он входит в движение "Солидарность".