Японию возмутило присвоение Россией имен пяти Курильским островам

Токио выразил протест Москве в связи с присвоением названий пяти ранее безымянным островам Курильской гряды. "Это неприемлемо и противоречит позиции Японии", говорится в заявлении представителя японского правительства. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Вместе с тем в Токио надеются, что это "не должно повлиять" на ход переговоров по заключению мирного договора.

Спор по четырем островам Курильской гряды - Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи, которые отошли к России по итогам Второй мировой войны, остается главным препятствием для заключения мирного договора между Японией и Россией.

Территориальная принадлежность пяти островов, получивших название 11 февраля, Японией не оспаривается. Распоряжение о присвоении имен этим пяти островам подписал премьер России Дмитрий Медведев. Острова получили имена в честь военных Кузьмы Деревянко (подписал акт о капитуляции Японии в 1945 году) и Алексея Гнечко, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и первой в мире женщины – капитана дальнего плавания Анны Щетининой.