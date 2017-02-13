“Внебрачные дети дьявола” и остров Громыко

Доброе утро!

В Петербурге в воскресенье состоялся крестный ход вокруг Исаакиевского собора, в котором приняли участие несколько сотен человек и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Милонов по окончании мероприятия объяснял журналистам, почему христианство все-таки выстоит: “Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (оба депутаты ЗакСа Петербурга. – 7:40) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям”, – сказал Милонов. По данным “Фонтанки”, в той же речи Милонов назвал Навального “внебрачным сыном дьявола”. Вечером противники передачи собора РПЦ устроили вокруг Исаакия хоровод и взяли его в тройное живое кольцо.

В Москве “внебрачный сын дьявола” выступил на съезде движения “Солидарность”, которое поддержало его кандидатуру на президентских выборах.

Еще немножко дьявольщины.

На Алтае в Телецкое озеро упал вертолет, в котором находился бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году он выжил в катастрофе Ми-8, с которого чиновники охотились на архара.

Российский премьер Медведев подписал указ, присваивающий названия пяти ранее безымянным островам Курильской гряды. Один из них будет носить имя председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко.

Теперь к литературе. Здесь – дивный мультимедийный материал о том, как ВПЗР Захар Прилепин собрал в “ДНР” свой сепаратистский батальон и занял в нем должность политрука. Украинского писателя Сергея Жадана в ночь на субботу задержали в Беларуси, потому что вдруг выяснилось, что ему запрещен въезд в Россию “за причастность к террористической деятельности”. Отсюда вытекал запрет на въезд и в Беларусь тоже. После вмешательства украинского МИД запрет сняли.





В Туркменистане в воскресенье прошли выборы президента. Кандидатов, помимо действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, было еще восемь, а явка, по официальным данным, превысила 97%. Предварительные итоги объявят сегодня, и вряд ли они будут неожиданными.

Президентом Германии избран в первом же туре бывший министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Инаугурация запланирована на 19 марта.

Граждане Швейцарии высказались на референдуме за упрощение процедуры получения швейцарского гражданства: теперь люди моложе 25 лет, чьи родители и родители родителей постоянно жили в Швейцарии, не должны будут специально доказывать, что они интегрированы в общество.

Президент США Дональд Трамп снова пообещал ужесточить иммиграционное законодательство. В субботу он сказал журналистам, что готовит новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, а решение Апелляционного суда о прекращении действия прежнего указа прямо сейчас оспаривать в Верховном суде не будет.

Два ближневосточных телеканала сообщили о ранении во время авиаудара в Ираке Абу Бакра аль-Багдади – лидера экстремистской группировки "Исламское государство". Министерство обороны США пока не подтвердило эту информацию.

Обидно, досадно, но ладно:

Доминиканская газета El Nacional извинилась за то, что вместо фотографии Дональда Трампа опубликовала фото Алека Болдуина, пародирующего Трампа;

Ассоциация тенниса США извинилась за то, что на проходившем на Гавайях матче Кубка Федерации между командами США и Германии включили старую версию германского гимна, которая начинается словами “Германия превыше всего”.

На самом деле превыше всего, конечно, “Ла-ла Лэнд” – теперь он собрал сразу много “Бафт”.

Три ссылки начнем с маньеризма и барокко:

“Лозунг “Назад, к натуре”, с которого когда-то начинался Ренессанс, явил себя с другой – “дикой” – стороны. Тритоны и наяды, сатиры и нимфы избегали, разумеется, христианских храмов, зато обильно заселяли частные территории”. Отрывок из книги искусствоведа Сергея Кавтарадзе “Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле”, посвященной механизмам восприятия архитектурного сооружения и истории европейских архитектурных стилей.

“За свою жизнь я попробовал все – от марихуаны до кактусов. Вместе с героином пришли и галлюциногенные грибы, по ним у меня куда более яркие воспоминания. В первый раз, когда я их съел, я надел костюм скейтбордиста и шел по улице”. Исповеди четырех исправившихся наркоманов, довольно затейливые.

Оргии комсомольцев, алкоголь и “анаша”, самоубийства и советские черти, именно этим, кажется, прославился в 1920 годы Сергей Малашкин – советский писатель, большевик, боевик, ссыльный, партийный функционер, верный сталинец, ценитель Бунина, Бодлера и Пруста, “пролетарский Уитмен и Верхарн” (Брюсов). Читайте предисловие к сборнику Малашкина, который выходит в Издательстве книжного магазина “Циолковский”. Очень интересно.

Искренне ваши,

Семь-сорок