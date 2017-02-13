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7:40

“Внебрачные дети дьявола” и остров Громыко

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Все, что нужно знать рано утром 13 февраля

Доброе утро!

В Петербурге в воскресенье состоялся крестный ход вокруг Исаакиевского собора, в котором приняли участие несколько сотен человек и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Милонов по окончании мероприятия объяснял журналистам, почему христианство все-таки выстоит: “Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (оба депутаты ЗакСа Петербурга. – 7:40) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям”, – сказал Милонов. По данным “Фонтанки”, в той же речи Милонов назвал Навального “внебрачным сыном дьявола”. Вечером противники передачи собора РПЦ устроили вокруг Исаакия хоровод и взяли его в тройное живое кольцо.

В Москве “внебрачный сын дьявола” выступил на съезде движения “Солидарность”, которое поддержало его кандидатуру на президентских выборах.

Еще немножко дьявольщины.

  • На Алтае в Телецкое озеро упал вертолет, в котором находился бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году он выжил в катастрофе Ми-8, с которого чиновники охотились на архара.
  • Российский премьер Медведев подписал указ, присваивающий названия пяти ранее безымянным островам Курильской гряды. Один из них будет носить имя председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко.

Теперь к литературе. Здесь – дивный мультимедийный материал о том, как ВПЗР Захар Прилепин собрал в “ДНР” свой сепаратистский батальон и занял в нем должность политрука. Украинского писателя Сергея Жадана в ночь на субботу задержали в Беларуси, потому что вдруг выяснилось, что ему запрещен въезд в Россию “за причастность к террористической деятельности”. Отсюда вытекал запрет на въезд и в Беларусь тоже. После вмешательства украинского МИД запрет сняли.


В Туркменистане в воскресенье прошли выборы президента. Кандидатов, помимо действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, было еще восемь, а явка, по официальным данным, превысила 97%. Предварительные итоги объявят сегодня, и вряд ли они будут неожиданными.

Президентом Германии избран в первом же туре бывший министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Инаугурация запланирована на 19 марта.

Граждане Швейцарии высказались на референдуме за упрощение процедуры получения швейцарского гражданства: теперь люди моложе 25 лет, чьи родители и родители родителей постоянно жили в Швейцарии, не должны будут специально доказывать, что они интегрированы в общество.

Президент США Дональд Трамп снова пообещал ужесточить иммиграционное законодательство. В субботу он сказал журналистам, что готовит новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, а решение Апелляционного суда о прекращении действия прежнего указа прямо сейчас оспаривать в Верховном суде не будет.

Два ближневосточных телеканала сообщили о ранении во время авиаудара в Ираке Абу Бакра аль-Багдади – лидера экстремистской группировки "Исламское государство". Министерство обороны США пока не подтвердило эту информацию.

Обидно, досадно, но ладно:

  • Доминиканская газета El Nacional извинилась за то, что вместо фотографии Дональда Трампа опубликовала фото Алека Болдуина, пародирующего Трампа;
  • Ассоциация тенниса США извинилась за то, что на проходившем на Гавайях матче Кубка Федерации между командами США и Германии включили старую версию германского гимна, которая начинается словами “Германия превыше всего”.

На самом деле превыше всего, конечно, “Ла-ла Лэнд” – теперь он собрал сразу много “Бафт”.

Три ссылки начнем с маньеризма и барокко:

  • “Лозунг “Назад, к натуре”, с которого когда-то начинался Ренессанс, явил себя с другой – “дикой” – стороны. Тритоны и наяды, сатиры и нимфы избегали, разумеется, христианских храмов, зато обильно заселяли частные территории”. Отрывок из книги искусствоведа Сергея Кавтарадзе “Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле”, посвященной механизмам восприятия архитектурного сооружения и истории европейских архитектурных стилей.
  • “За свою жизнь я попробовал все – от марихуаны до кактусов. Вместе с героином пришли и галлюциногенные грибы, по ним у меня куда более яркие воспоминания. В первый раз, когда я их съел, я надел костюм скейтбордиста и шел по улице”. Исповеди четырех исправившихся наркоманов, довольно затейливые.
  • Оргии комсомольцев, алкоголь и “анаша”, самоубийства и советские черти, именно этим, кажется, прославился в 1920 годы Сергей Малашкин – советский писатель, большевик, боевик, ссыльный, партийный функционер, верный сталинец, ценитель Бунина, Бодлера и Пруста, “пролетарский Уитмен и Верхарн” (Брюсов). Читайте предисловие к сборнику Малашкина, который выходит в Издательстве книжного магазина “Циолковский”. Очень интересно.

Искренне ваши,
Семь-сорок

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