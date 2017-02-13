“Внебрачные дети дьявола” и остров Громыко

Все, что нужно знать рано утром 13 февраля
Доброе утро!
В Петербурге в воскресенье состоялся крестный ход вокруг Исаакиевского собора, в котором приняли участие несколько сотен человек и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Милонов по окончании мероприятия объяснял журналистам, почему христианство все-таки выстоит: “Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (оба депутаты ЗакСа Петербурга. – 7:40) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям”, – сказал Милонов. По данным “Фонтанки”, в той же речи Милонов назвал Навального “внебрачным сыном дьявола”. Вечером противники передачи собора РПЦ устроили вокруг Исаакия хоровод и взяли его в тройное живое кольцо.
В Москве “внебрачный сын дьявола” выступил на съезде движения “Солидарность”, которое поддержало его кандидатуру на президентских выборах.
Еще немножко дьявольщины.
Теперь к литературе. Здесь – дивный мультимедийный материал о том, как ВПЗР Захар Прилепин собрал в “ДНР” свой сепаратистский батальон и занял в нем должность политрука. Украинского писателя Сергея Жадана в ночь на субботу задержали в Беларуси, потому что вдруг выяснилось, что ему запрещен въезд в Россию “за причастность к террористической деятельности”. Отсюда вытекал запрет на въезд и в Беларусь тоже. После вмешательства украинского МИД запрет сняли.
В Туркменистане в воскресенье прошли выборы президента. Кандидатов, помимо действующего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, было еще восемь, а явка, по официальным данным, превысила 97%. Предварительные итоги объявят сегодня, и вряд ли они будут неожиданными.
Президентом Германии избран в первом же туре бывший министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Инаугурация запланирована на 19 марта.
Граждане Швейцарии высказались на референдуме за упрощение процедуры получения швейцарского гражданства: теперь люди моложе 25 лет, чьи родители и родители родителей постоянно жили в Швейцарии, не должны будут специально доказывать, что они интегрированы в общество.
Президент США Дональд Трамп снова пообещал ужесточить иммиграционное законодательство. В субботу он сказал журналистам, что готовит новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, а решение Апелляционного суда о прекращении действия прежнего указа прямо сейчас оспаривать в Верховном суде не будет.
Два ближневосточных телеканала сообщили о ранении во время авиаудара в Ираке Абу Бакра аль-Багдади – лидера экстремистской группировки "Исламское государство". Министерство обороны США пока не подтвердило эту информацию.
Обидно, досадно, но ладно:
На самом деле превыше всего, конечно, “Ла-ла Лэнд” – теперь он собрал сразу много “Бафт”.
Три ссылки начнем с маньеризма и барокко:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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