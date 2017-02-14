Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал президенту России заявление о досрочной отставке. Об этом он сообщил во вторник на заседании областного правительства. Ковалев отметил, что проработал на посту главы региона девять лет и выдвигаться на новый срок не собирается.

Выборы губернатора Рязанской области состоятся в сентябре.

Ковалев стал четвертым губернатором, досрочно покинувшим свой пост в последние две недели. Ранее в отставку подали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

По информации СМИ, в ближайшее время могут состояться отставки еще ряда руководителей так называемых "проблемных регионов".