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Новости

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев

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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев подал президенту России заявление о досрочной отставке. Об этом он сообщил во вторник на заседании областного правительства. Ковалев отметил, что проработал на посту главы региона девять лет и выдвигаться на новый срок не собирается.

Выборы губернатора Рязанской области состоятся в сентябре.

Ковалев стал четвертым губернатором, досрочно покинувшим свой пост в последние две недели. Ранее в отставку подали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

По информации СМИ, в ближайшее время могут состояться отставки еще ряда руководителей так называемых "проблемных регионов".

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