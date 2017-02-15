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Правосудие

Заложники банков. Эфир в 18:05

Заемщики валютной ипотеки "Москоммерцбанка" на акции протеста, 2016 год

Заемщики валютной ипотеки "Москоммерцбанка" на акции протеста, 2016 год

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Рассмотрение первого группового иска о реструктуризации валютных ипотечных кредитов завершилось поражением истцов. Московский городской суд 13 февраля отклонил требования 52 валютных заемщиков к Москоммерцбанку, руководство которого отказалось пересчитать ставки по валютной ипотеке по курсу доллара 2014 года. Это была одна из сотен попыток, предпринимаемых валютными заемщиками по всей стране, которые пытаются сохранить жилье и добиться пересмотра условий договора ипотечного кредитования.

Стоит ли надеяться на суды?

В студии Радио Свобода активная участница Всероссийского движения валютных заёмщиков Эльвира Назаренко и юристы Михаил Голованов и Алексей Андреев.

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