Заложники банков. Эфир в 18:05

Рассмотрение первого группового иска о реструктуризации валютных ипотечных кредитов завершилось поражением истцов. Московский городской суд 13 февраля отклонил требования 52 валютных заемщиков к Москоммерцбанку, руководство которого отказалось пересчитать ставки по валютной ипотеке по курсу доллара 2014 года. Это была одна из сотен попыток, предпринимаемых валютными заемщиками по всей стране, которые пытаются сохранить жилье и добиться пересмотра условий договора ипотечного кредитования.

Стоит ли надеяться на суды?

В студии Радио Свобода активная участница Всероссийского движения валютных заёмщиков Эльвира Назаренко и юристы Михаил Голованов и Алексей Андреев.