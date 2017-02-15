Суд Кургана не принял кассационную жалобу на приговор Чудновец

Курганский областной суд отказался принять кассационную жалобу на приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев лишения свободы за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Помощник председателя суда Василий Шалай сообщил агентству РИА "Новости", что суд не видит оснований для пересмотра приговора и что защита может обратиться в Верховный суд России.

Ранее муж Чудновец заявил, что осужденная не будет просить о помиловании и намерена добиваться полного оправдания и реабилитации через суды.

В начале февраля Верховный суд отказался дать правовую оценку действиям судей, выносивших приговор Чудновец, так как кассационная жалоба на него еще не была рассмотрена.

В ноябре 2016 года суд приговорил Евгению Чудновец к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.