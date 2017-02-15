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Суд Кургана не принял кассационную жалобу на приговор Чудновец

Евгения Чудновец

Евгения Чудновец

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Курганский областной суд отказался принять кассационную жалобу на приговор воспитательнице из Екатеринбурга Евгении Чудновец, осужденной на пять месяцев лишения свободы за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Помощник председателя суда Василий Шалай сообщил агентству РИА "Новости", что суд не видит оснований для пересмотра приговора и что защита может обратиться в Верховный суд России.

Ранее муж Чудновец заявил, что осужденная не будет просить о помиловании и намерена добиваться полного оправдания и реабилитации через суды.

В начале февраля Верховный суд отказался дать правовую оценку действиям судей, выносивших приговор Чудновец, так как кассационная жалоба на него еще не была рассмотрена.

В ноябре 2016 года суд приговорил Евгению Чудновец к лишению свободы за репост видеозаписи, на которой сотрудники детского лагеря в городе Катайске издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

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